Bach, orfe d’un mestre
La notícia de fa dos dies, sobre la mort de Helmuth Rilling als 92 anys (1933-2026), ens deixa, als amants de Bach amb una sensació estranya d’orfenesa. Se’n va un dels grans directors del nostre temps, un músic que va fer de la fidelitat a la partitura i del respecte al text una autèntica manera de viure.
Format a Stuttgart i deixeble de mestres com Fernando Germani, Rilling va fundar el 1954 el Gächinger Kantorei i, anys més tard, el Bach-Collegium Stuttgart. Amb aquestes formacions bastí un univers sonor propi, allunyat de modes passatgeres, però atent a la recerca i al rigor. La seva relació amb l’obra de Johann Sebastian Bach fou intensa i sostinguda: va enregistrar la integral de les cantates sacres, una empresa titànica que el convertí en referència mundial.
Però Rilling no fou només un “director de Bach”. Va estimar el romanticisme alemany, Mozart, Brahms, i també la música contemporània. Va impulsar l’estrena de noves obres i va entendre la tradició com un diàleg constant entre passat i present. El 1970 cofundà l’Oregon Bach Festival, que esdevingué un pont entre Europa i Amèrica, i el 1981 creà la Internationale Bachakademie Stuttgart, centre neuràlgic d’estudi i difusió de l’obra bachiana.
Els qui el varen tractar parlen d’un home exigent però generós, meticulós fins al detall, convençut que la música és una forma elevada de comunitat.
Ara que ha callat la seva batuta, queda el llegat: centenars d’enregistraments, milers de concerts i, sobretot, generacions de músics formats sota el seu mestratge. Si la música és memòria, Helmuth Rilling continuarà viu cada vegada que soni un Coral de Bach interpretat amb veritat i convicció.
