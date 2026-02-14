DIONÍS A TAULA
Ànima cafetera a Pollença (i 2)
Chaff Coffee Roasters
Com vàrem comentar la setmana anterior, el cafè es va convertir en una curolla tan grossa per a Esteban Silva que l’any 2016 després va comprar la primera torradora per experimentar amb cafès de diversos d’arreu del món. Així, la cafeteria La Mar Dolça de Pollença va passar d’oferir un cafè amb un gust i una intensitat color potent a un cafè més lleuger i suau: «en aquell moment crec que érem l’una cafeteria de fora de Palma que va apostar per oferir cafè d’especialitat. Vaig calcular que amb el canvi perdríem clients, però realment en guanyarem molt més (un 40%) dels que deixaren de venir al local (un 8%)», argumenta Silva.
Després d’una època en la qual Esteban torrava el cafè que adquiria pel seu compte a la torradora de Cafès Bay, amb el mestre Borja Salas (pioner a les Balears com a tastador de cafè Q Grader), l’any 2020, va comprar una altra torradora de cafè per poder torrar-lo a Pollença, una passa valenta que va fer amb la seva esposa actual, Vanessa Fernàndez Garrido. «Va ser en aquest moment quan vàrem crear la nostra torradora de cafè i la vàrem batiar com a Chaff, que és el nom en anglès de la delicada membrana platejada del cafè verd, que se separa del gra quan el cafè es torra», puntualitza.
Avui dia, Silva treballa amb diferents importadors de cafè verd de l’Estat espanyol amb l’objectiu d’aconseguir un un producte singular per torrar-lo artesanalment a Pollença. Un d’aquests és el d’Etiòpia, on neix el cafè. L’ha anomenat Solomon Worku. Es tracta de la varietat dega, cultivada a la regió de Yirgacheffe Gola, i es recomana per a cafeteres de filtre. Té una aroma dèbil, amb records de gessamí, amb un gust que recorda al melicotó i a la mel, amb un toc cítric.
Un altre dels cafès que torra és Pastura las Mujeres. És originari de Costa Rica, i es fa amb les varietats caturra i cutaí, cultivades de Tarrazó - los Santos. Va molt bé per fer-ne amb cafetera espresso. Destaca per aromes de vanilla, fruita de pinyol, amb tocs en boca de cirera negra, mantega i caramel. Un altre dels cafès és el Colibrí Azul, que prové de Nicaragua, concretament de la zona de Jinotega. Està fet amb les varietats catuaí, caturra i bourbon. Hi destaquen flaires de vainilla i sucre, i en boca notes de cirera i mores d’esbarzer.
Un dels més especials que té és el San Gabriel, que prové de Colòmbia, de la regió Huila Pital, San José. S’elabora amb les varietats sidra i bourbon. És un cafè dolç, amb aroma és molt intens, amb notes de cacau amarg i, pel que fa al gust, és molt complex, hi predomina el cacau i la fruita tropical com el mango.
A més a més, elabora un blend, és a dir, una barreja de cafès de diferents orígens, concretament de Colòmbia, Brasil i Etiòpia, a partir de les varietats castillo, dega, caturra i topazo, que té unes aromes de xocolata, amb notes d’avellana en boca. L’ha batejat com a Rayito de Luz i sorgeix d’una petició expressa del professor Bernadí Recio per acostar el cafè als alumnes de Restauració en Serveis del centre integral de formació professional Juníper Serra.
Els cafès que té Esteban Silva no s’acaben aquí, si en voleu saber una mica més i tastar-los, visitau la cafeteria La Mar Dolça de Pollença, segur que hi trobareu ca vostra.
