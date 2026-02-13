Wagner llega por primera vez al Teatre Principal de Palma con 'El holandés errante'

El Teatre Principal de Palma afrontará por primera vez en su historia el reto de representar una ópera de Richard Wagner con el estreno de Der fliegende Holländer (El holandés errante), tercer título de la 40 temporada de ópera.

En concreto, se ofrecen al público tres funciones en la Sala Gran los días 18, 20 y 22 de febrero.

La ópera narra la historia de un marinero maldito condenado a vagar eternamente por los mares, que cada siete años puede atracar en tierra en busca del amor que rompa su condena.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha subrayado que esta producción supone un nuevo paso adelante en la trayectoria del Principal.

"El año pasado -ha declarado- ya dimos un salto importante con Tosca, de Puccini, una producción de gran formato que marcó un punto de inflexión. Este año, abordar por primera vez una ópera de Wagner es la continuación natural de ese camino y refleja la madurez y calidad del proyecto artístico del Teatre Principal".

El director del Teatre Principal, Miquel Martorell, ha señalado que se enfrentan a su primer Wagner y, para ello, quería contar con las mejores voces e intérpretes. "Se trata de un hito histórico en nuestro aniversario y esperamos hacer disfrutar mucho al público", ha asegurado.

La puesta en escena, dirigida por Marcelo Lombardero, es una producción del Teatro Municipal de Santiago de Chile estrenada en noviembre de 2024 con gran éxito de crítica y público.

En las representaciones de Palma contará con la dirección musical de Guillermo García-Calvo y la dirección escénica de Àngela Boveri, responsable de la reposición.

El elenco de solistas reúne a destacadas figuras internacionales y talento nacional. George Gagnidze interpretará el papel de Der Holländer (barítono), Vazgen Gazaryan el de Daland (bajo), Iwona Sobotka el de Senta (soprano), Alejandro Roy el de Erik (tenor), Ana Ibarra el de Mary (mezzosoprano) y el mallorquín Joan Laínez el de Der Steuermann Dalands (tenor).

El Cor del Teatre Principal y la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, reforzadas para la ocasión, completan el reparto artístico.

El montaje destaca también por la escenografía de Noelia González Svoboda, la iluminación de José Luis Fiorrucio y el vestuario de Luciana Gutman, que aportan una ambientación realista y elegante a esta historia cargada de simbolismo.

Compuesta entre 1840 y 1841, Der fliegende Holländer está considerada una de las obras fundamentales de Wagner y marca el inicio de su madurez creativa, con un lenguaje musical y dramático más filosófico y poético.

Con esta producción, el Teatre Principal y el Consell de Mallorca consolidan su apuesta por una programación lírica ambiciosa y de proyección internacional, reafirmando el papel del coliseo palmesano como referente cultural de las Islas Baleares.