El V Festival Paco de Lucía reúne flamenco, rap y talento femenino

El V Festival Paco de Lucía Mallorca, que se celebrará en Palma en marzo, octubre y en Navidad, combinará tradición y contemporaneidad en una «clara apuesta» por el talento femenino, las nuevas generaciones y el diálogo entre disciplinas artísticas, destacó ayer su directora, Soledad Bescós.

El primer bloque del festival, presentado ayer en el Ayuntamiento de Palma, tendrá lugar en marzo y comenzará el día 13 con la gran gala inaugural en el Teatre Principal de Palma, protagonizada por María Terremoto y Mala Rodríguez, en un encuentro inédito entre el flamenco y el rap.

La programación continuará el 15 de marzo en Es Gremi con la bailaora La Tania, una de las figuras más representativas del flamenco actual; el día 17 en el Teatre Xesc Forteza con el concierto de los artistas becados; el 19 en Es Baluard Museu con la guitarrista Mercedes Luján, que compartirá escenario con Rancapino Chico; y el 21 de marzo en la Fundació Miró Mallorca, con un concierto y workshop intergeneracional dedicado a las ocarinas y flautas de cerámica, en una propuesta que une música, artesanía y experimentación sonora.

Tras este primer bloque, el festival retomará su programación en octubre, acentuando la apuesta por el talento femenino con la participación de la artista Queralt Lahoz, referente del nuevo flamenco urbano. Además, se incorporará un gran artista internacional cuya participación se anunciará próximamente.

El año se cerrará con un especial de Navidad protagonizado por Las Migas, recientes ganadoras de su segundo Grammy.

Durante la presentación, Bescós destacó que el festival celebra cinco años de trayectoria, «construyendo una comunidad artística sólida y una identidad propia» que mantiene viva la memoria creativa de Paco de Lucía y su profundo vínculo con Mallorca, donde residía parte del año.

Gabriela Canseco, viuda del guitarrista y presidenta de la Fundación Paco de Lucía, no pudo asistir al acto, pero remitió unas palabras: «Celebrar cinco años es confirmar que esa memoria está más viva que nunca, que su música y su presencia en Mallorca no pertenecen solo al pasado, sino que permanecen, inspirando, abriendo caminos y reuniendo a las personas alrededor de una misma emoción».

El cartel de este quinto aniversario es obra del artista mallorquín Francesc Rosselló. La imagen, centrada en el paisaje y el campo, dialoga directamente con la etapa vital en la que Paco de Lucía residió en Mallorca, evocando el entorno de calma y naturaleza que marcó su proceso creativo.