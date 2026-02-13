Jornadas para experimentar con la música en la Colònia de Sant Pere

El colectivo Amics de la música de la Colònia de Sant Pere convoca unas jornadas de experimentación sonora, que, desde el 18 al 22 de este mes de febrero, intentarán relacionar todas las posibilidades de la música, desde la llamada clásica hasta la contemporánea.

Para el día 18, los alumnos del CEIP Rosa dels vents de la Colònia, guiados por el ingeniero de sonido Sebastian Schottke, fabricarán un ingenio llamado Triángulo de armónicos, ideado por el compositor y percusionista alemán Matthias Kaul y junto a la profesora de música del centro, Carlota Cáceres, explorarán las posibilidades de este curioso instrumento.

Para el día 20, el Teatre de Artà será el escenario en el que el clarinetista Rafel Caldentey y Sebastián Schottke a la electrónica, interpreten obras de Boulez, Berio y Reich. Una de las propuestas más arriesgadas será la del día 21, en la que en el Celler Cultural se mostrará la videoproyección Faces sobre Harald Weiss, un artista alemán residente en la zona.

Para el 22 y en el jardín del Centre Cultural, Mateu Malondra y Sebastian Schottke ofrecerán una sesión dedicada a la música electrónica.

Noticias relacionadas

Para asistir a esos cursos/talleres es necesario haberse inscrito antes mandando un correo a amicsdelamusica.colonia@gmail.com o un watsapp al 660053612.