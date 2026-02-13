Varietals Goldberg (Música i Vins)
Els vins de l’hivern
Orquestra Vivalví | Climent Picornell, Arànzazu Miró, Joan Company, Margalida Gili, Antoni Bennàssar, Conxa Rosillo, Pere Estelrich, Jaume Sureda,
Els tastadors de vi tenen gusts diversos. Hi ha els consumidors d’una sola classe de vins: o blanc, o negre, i no en sortim d’aquí, o fins i tot, rosat, pocs, però també n’hi ha. Els consumidors de temporada: blanc o rosat a l’estiu, negres quan fa fred. Els del maridatge: amb el peix, blanc, amb la carn, negre. I llavors els tastaolletes, els que ho volen tastar tot, sigui primavera o tardor, carn o peix. En aquesta Orquestra Vivalví en tenim de totes les classes de degustadors. Res a criticar, avui parlam dels tastadors de temporada d’hivern en què tenim fred, vent i pluja, toca parlar de vins negres.
Els vins negres tenen més estructura, cos i complexitat que els blancs, els hi ve conferida pels polifenols, grup químic abundantíssim del qual se’n coneixen més d’un miler dels que just en el vi se n’han identificat més de cinc-cents. Entre aquests, per la seva abundància, destaquen els antocians i els tanins. Els antocians, presents a la pell, són els responsables del color del vi. Els tanins, presents a la pell, els pinyols, la rapa i la fusta de les botes de criança, són els responsables de la sensació de cos i l’astringència dels vins. Controlar els efectes dels tanins sobre el sabor del vi és una de les pedres de toc dels bodeguers. Antocians i tanins s'ajunten formant molècules complexes responsables de l’estructura final dels vins. A vegades, i de manera errònia, es considera l’alcohol com a responsable de la complexitat més gran dels vins negres respecte dels blancs; això no és així perquè pràcticament en solen tenir el mateix contingut. L’alcohol dona volum al vi i una certa sensació glicèrica.
Per maridar el concert d’avui podem escollir un tipus de vi negre elaborat a molts de cellers mallorquins en què es combinen les varietats locals: callet o manto negro amb les internacionals: cabernet, merlot i syrah i, ja que al principi parlàvem de mal temps, res millor per començar que Riders on the Storm de The Doors, cançó que parla de la vida amb una certa tristesa que es podria combatre amb el Red Red Wine de UB40, encara que tampoc va massa enllà d’optimisme. Tornant a les tempestes pot servir el Purple Rain de Prince. El vi ha inspirat a molts de cantants entre la nostàlgia i l’alegria. Ens inclinam per l’alegria del Vino tinto d’Estopa.
Per acompanyar els dies freds i de tempesta res millor que l’estació dedicada a l’Hivern d’Antonio Vivaldi a Les Quatre Estacions. I si no volem sentir la tempesta de l’exterior, sinó tempestes musicals, copa en mà, proposam dues opcions, Strauss i Beethoven. Podem escoltar la Simfonia alpina, de Richard Strauss, que reforça els instruments musicals amb màquines específiques per interpretar la tempesta, o bé, La tempesta, de la Sisena Simfonia (Pastoral) de Beethoven en què sense usar més que instruments musicals aconsegueix un verisme especial.
Per acabar, tornam a l’alegria amb cançons de taverna com són el Posa vi, posa vi, posa vi, l’àlbum d’Al Tall o la Cançó popular del beure: «Diuen que l’aigua fa malbé els camins / Brinda! Brinda! Brinda! / Brinda amb els amics! / Beu-te aquesta ronda que tornarem a omplir!».
Suscríbete para seguir leyendo
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
- Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- De Nils a Oriana: la Aemet advierte de la llegada de una nueva borrasca que pondrá en alerta a Mallorca