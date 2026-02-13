Cucorba, en su despedida tras 50 años de carrera: "Los niños cada vez tienen más prisa por convertirse en adolescentes”

Cucorba dice adiós. El grupo, todo un referente en Mallorca del teatro, las canciones y la animación infantil, se despedirá de su público el próximo 4 de enero de 2027, coincidiendo con su 50 aniversario. “Estamos tristes pero profundamente agradecidos a todas las generaciones de niños que han sido protagonistas de nuestros espectáculos y nos han seguido todo este tiempo”, confiesan sus integrantes, Gabriel Gamundí, Francesc Aguiló y Gemma Palà.

El anuncio de su adiós se produce ahora, con casi un año de antelación, ante el deseo del grupo de dar posibilidad a quienes quieran contratarles para una última actuación y para poder despedirse de los niños, y también de los mayores, que les han seguido con tanta generosidad. “Esperamos que nos llamen de los pueblos, sobre todo de los más fieles durante estos años. Hemos estado en todos los pueblos de Mallorca, y también en Eivissa, Menorca y Catalunya”, afirman.

Un año cargado de trabajo

Este 2026 será un año de mucho trabajo para Cucorba. Al margen sus espectáculos, el grupo se entregará a un nuevo álbum en los estudios Ona de Miquel Brunet, el número 15 en su discografía, y preparará una serie de conciertos sinfónicos con la Filarmónica de Porreres.

El nacimiento de Cucorba tuvo lugar en el escenario del Teatro Maravillas de Muro en 1977, donde representaron una obra a partir de las rondallas de Mn. Alcover, con el título de ‘En Joanet des Flabiol’. “La historia tenía que acabar ahí, pero por esas cosas mágicas que a veces suceden nos empezaron a llamar de distintos lugares y sin saber cómo llegamos a 17 actuaciones aquel año, y a 80 el siguiente, y así hasta ahora, con 3.650 actuaciones en total”, apuntan.

Gracias a su tesón e imaginación, Cucorba acercó el teatro infantil a unos espectadores que, la mayoría de ellos, descubrían por primera vez la magia del drama, y logró introducir una forma de hacer animación infantil totalmente innovadora en Mallorca, recuperando y difundiendo canciones populares entonces desconocidas por casi todo el mundo, además de realizar un trabajo de creación, cantando en las actuaciones y grabando en sus discos un buen número de canciones y danzas de creación propia, poniendo al alcance de los niños nuevas posibilidades de juego, nuevas músicas y contribuyendo de forma lúdica a hacer del uso de nuestra lengua algo cotidiano. “Cucorba contribuyó a la normalización lingüística del catalán”, defienden.

“Cuando empezamos Mallorca era un desierto, no había prácticamente nada. La mayoría de niños veían teatro por primera vez en su vida y se enganchaban a las canciones que interpretábamos. Ahora hay mucha oferta y muchas alternativas para los niños que no son animación infantil, como las tablets y los móviles. Los niños cada vez tienen más prisa por dejar de ser niños y convertirse en adolescentes. Antes jugaban en la calle y hoy juegan mucho más en sus casas, no se interrelacionan tanto y están más colgados con el móvil”, añaden.

El actual trío lo tiene claro: “El público infantil es muy agradecido pero también es terriblemente exigente. Si algo no les gusta huyen o se ponen a hacer ruido. No disimulan nada y son sinceros a la hora de reaccionar”.

Cucorba está formado actualmente por Francesc Aguiló y Gabriel Gamundí, creadores del grupo, y por Gemma Palà, que se incorporó en el 2009. Jeroni Cerdó formó parte desde su creación hasta 2016. En estos 50 años, con el grupo han actuado, además, más de 30 actores y músicos y colaborado una gran cantidad de artistas y escritores, como Gabriel Janer Manila, quien dijo en su día: “Ara, qui sap què serà d’aquesta gent? És ben clar que quan s’acabi Cucorba Mallorca quedarà orba. I és una terra –quin trui!– que mai li ha sobrat cap ull”.