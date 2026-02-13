Aitor Marín: "Zuckerberg y Elon Musk no se diferencian en nada de los malos de una película de James Bond"

El periodista Aitor Marín (San Sebastián, 1967) ha publicado su segunda novela, Será por dinero (Siruela), protagonizada por un detective fuera de lo normal por sus principios y con un relato salpicado por la ironía. Este viernes, 13 de febrero, la presentará en el festival Febrer Negre, en Embat, a las 19.30 horas.

¿Me debería preocupar por identificarme con Pascual Cordero en más de una situación?

No, me parece supersano. Hay rasgos también míos en el personaje, pero lo importante es no decir este tío soy yo. Si te ves retratado, yo creo que eso no es bueno, pero espero que todo el mundo tenga, por lo menos, algunas pinceladas de la honestidad radical del pobre Pascual.

¿No es el mundo de hoy bastante hostil para una persona tan cuadriculada como él?

Sí, efectivamente. Una vez que se me ocurrió el personaje, un detective que se sale tanto de la norma, del tipo que hace la ley a su manera, que la retuerce como quiere en aras de resolver el caso, pues me hacía gracia que fuera todo lo contrario, un tipo que tiene este respeto tan absolutamente enfermizo por cumplir cualquier norma.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a dejarlo ahí"

Paz Carnal, Pascual Cordero, Escombreras, esos nombres ayudan mucho a imaginarse los personajes. ¿Le costó mucho elegirlos?

La verdad es que tengo cierta facilidad para las tonterías. Muchas veces tenía el nombre antes del personaje y me ayudaba muchísimo a describir y a dibujar al personaje. Eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia. Y me divierto mucho con ello.

Marín estará este viernes en Palma presnetando su segunda novela. / Ximena & Sergio

El inspector Escombreras recuerda mucho a Villarejo.

Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a dejarlo ahí [risas].

A través del humor aborda el acoso laboral, la relación entre padres e hijos, la precariedad económica...

La intención era esa. En mi caso, me parecía que también era interesante, detrás de lo que es el puro humor, meter reflexiones mías. Era absolutamente necesario para mí.

Una vez que tienes la estructura de la novela, es como un árbol de Navidad, puedes colgar un poco lo que te dé la gana de ahí"

¿La novela negra permite hacer novela social?

Sí, es muy generosa en ese sentido. Para los periodistas, que venimos del mundo este del quién, cuándo, cómo, qué, dónde, por qué... al final una novela policíaca responde un poco a eso. Y, una vez que tienes la estructura, es como un árbol de Navidad, puedes colgar un poco lo que te dé la gana de ahí.

Hay momentos de su novela que también recuerdan a Agatha Christie, con muchos personajes implicados ¿no?

Sí, es un poco Agatha Christie, un poco Colombo, una serie que disfrutaba un montón de pequeño. Además, en el caso de Colombo, tienes ese rollo también de que siempre son ricos de Los Ángeles, de las productoras y que miran siempre por encima del hombro al Colombo este de la gabardina apestosa y arrugada... Y al final siempre les va tendiendo ahí la tela de araña hasta que cae el culpable en ella.

Será por dinero… Creo que es una frase que solo la dice quien tiene mucho.

Sí, o es de Bilbao [ríe]. Yo soy de San Sebastián, no soy de Bilbao. Pero también tiene un doble sentido. ¿Por qué ha sido todo esto? ¿Por qué ha pasado todo esto? Pues ha pasado por dinero, ese doble sentido me venía muy bien para la novela.

Queramos o no, el dinero nos condiciona a todos.

Además desde la cuna. Si lo tienes, porque lo tienes, y si no lo tienes, porque no lo tienes. Pero, desde luego, ya sabes lo que te espera en la vida. Y, además, como aquello que se llamaba el ascensor social lleva parado en la planta baja no se sabe desde cuando, pues eso, así de marcados estamos.

'Noticias del Mundo' me marcó mucho, pero de lo que no era consciente es de lo que había marcado al mundo"

Y con este ascensor social parado, los de clase alta, como los que salen en la novela ¿nos van a parecer los malos de la película siempre?

Sí, lo que pasa es que ya no son solo los malos, o sea, ya son como los supervillanos de los superhéroes. Tú ves a esta gente, a Zuckerberg, a Elon Musk, y no se diferencian en nada de los malos de una película de James Bond, pero ni siquiera disimulan, lo llevan bien a gala. Es una cosa que es todavía más terrorífica en ese sentido, ver que no disimulan, que no se esconden, que lo quieren todo, lo quieren ya y te van a quitar hasta el plato de lentejas si pueden.

Trabajó en 'Noticias del Mundo', que publicaba noticias disparatadas, ¿no cree que algunas actuales y reales están a ese nivel?

Sí, a mí trabajar en Noticias del Mundo me marcó mucho, pero de lo que no era consciente es de lo que había marcado al mundo en sí mismo [risas].

A lo mejor sirvieron de inspiración a Trump, sin saberlo.

Puede ser, porque Noticias del Mundo era la versión española de una revista que se llama Weekly World News, que es americana. Y hacia ese mundo vamos, eso pretende hacer Donald Trump, es lo que está pasando con The Washington Post, que lo están convirtiendo en una especie de miniperiódico, pues para eso, para eliminar lo que viene siendo la prensa seria. Quedarán cosas como el Weekly World News o Noticias del Mundo, pero manejados por mentes muchísimo más enfermas que las nuestras.

¿Su experiencia como periodista le influye a la hora de escribir una novela?

Pues yo creo que bastante, en el sentido de que, todos vivimos metidos en esa actualidad y yo creo que eso se cuela luego. Como siempre tiendo hacia el humor como forma de protección, pues siempre intento reescribir esa actualidad de alguna manera para hacer otra cosa más perfecta, no en el sentido de que sea una obra perfecta, sino de un mundo más ideal, de alguna manera.

¿Prevé una nueva entrega con su detective?

Sí, tengo un par de casos nuevos, pero tengo que trabajarlos, y como tengo que trabajar también para ganarme la vida, pues voy lento, lento, lento. Pero, hombre, si a la gente le gusta esta, pues sí, me gustaría y ojalá le guste a la gente esta novela.

Le han comparado con autores como Eduardo Mendoza, Rafael Azcona, incluso con la sátira de Valle-Inclán, ¿con cuál se identifica más?

Hombre, me encanta cualquiera, pero Mendoza, cuando era prácticamente un chaval, fue un auténtico descubrimiento en el sentido ese de hacerte reír con un libro. Creo que fue la primera vez que me he echado una carcajada con un libro y me parece muy chulo que me digan que se parece. Espero, por lo menos, conseguir una sonrisa. No sé si llegaré a tanto como Mendoza, que tiene además toda la serie de El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas, que es como una investigación policial muy loca. Pues sí, algo de Mendoza puede que lo haya copiado, que lo haya robado. Pero bueno, también me gusta mucho lo de Azcona y Berlanga y me parece que la novela también tiene, por lo menos, la intención de describir una sociedad, que para mí también lo hacían de una manera maravillosa, con un sentido del humor. No es el mismo, no creo que tenga un sentido del humor muy berlanguiano, pero en la intención sí que coincidimos.