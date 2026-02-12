Vuelve a los escenarios Daniel y la Quartet de Baño Band, el grupo que hizo vibrar a Mallorca en los años 90

Daniel y la Quartet de Baño Band, el grupo que ganó en 1992 la última edición del primer ciclo del Concurs Pop Rock, la que se inició en 1983 y concluyó el citado año, vuelve a los escenarios. Así lo ha anunciado en redes sociales Daniel Soler, Daniel Higiénico en el mundo de la música: “¡El 27 de marzo vamos a celebrar que aun estamos vivitos y coleando!”.

“Vamos a celebrar mis 35 años de carrera reuniendo nuevamente a La Quartet (Toni Pastor, Pep Estrada, Diego Ferral y la incorporación de Pep Lluís Garcia a la percusión) y ofreciendo una serie de conciertos de aniversario (con la calma), donde repasaremos toda mi trayectoria musical. El primero en La Movida de Palma. Con un repertorio donde recordaremos nuestro disco In Laif, por supuesto, pero sin olvidar mis 12 discos editados hasta la fecha. Temas de ayer y de hoy se reflejarán en estos conciertos. Una ocasión única para poder ver juntos de nuevo a esta excepcional banda de músicos mallorquines que me acompañaron durante más de 10 años”, ha escrito Daniel Higiénico en su perfil de Facebook.

Un jovencito Daniel Soler, paseando por las calles de Palma / DM

El cantante y compositor, que las pasadas navidades triunfó en el Teatre del Mar con un show lleno de humor y crítica social, acompañado por su inseparable colega Toni Pastor, lleva años inmerso en una gira interminable, la “gira infinita”, como le llama él.

En 2024, tras más de 30 años jugando con el teatro en sus actuaciones, el músico se probó a sí mismo en el campo actoral con Em dic Josep, obra que protagonizó junto a Mont Plans en la sala Flyhard. Escrita por Marc de la Varga (Barcelona, 1986), autor de piezas como El niño de la tele, Tras la puerta o Xarnegos, Em dic Josep abordaba, a través de la historia real de un músico de la periferia de Barcelona con un talento formidable que desapareció de la escena sin dejar rastro, los secretos de la creación artística y las afecciones mentales.

Con la Quartet de Baño Band, que nació en el desaparecido bar S’Ombra, en Palma, dejó huella en la memoria musical de la isla. “Eran conciertos peculiares, con mucha energía, aun hay gente que me los recuerda muchos años después. Eran tiempos en que se puso de moda el pop más suave y lírico. Lo que hacía yo no era punk pero tenía un punto punk. Y aun lo tengo porque soy un poco bruto cantando. Me gusta sacar las entrañas cuando canto”. Palabra de Daniel.