Audiovisual
El PSIB acusa a PP y Vox de desmantelar la Mallorca Film Commission
El PSIB acusó ayer a PP y a Vox de estar «desmantelando» la Mallorca Film Commission y «poniendo en riesgo la industria audiovisual» de la isla. Así lo indicó en un comunicado el conseller del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Serra, quien lamentó la situación «muy preocupante» que vive la Mallorca Film Commission «a raíz de las decisiones del gobierno insular». Serra explicó que la Film Commission, integrada dentro de la Fundación Mallorca Turismo Responsable, ha sufrido una reducción progresiva de funciones, especialmente desde la salida de su último responsable, Pedro Barbadillo.
