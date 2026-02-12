Premis Ciutat de Palma: una ceremonia sencilla con voces contra la precariedad en el sector

Los Premis Ciutat de Palma más atípicos de los últimos años han vivido hoy una ceremonia sencilla, institucional, pero no exenta de reivindicaciones, con voces que se alzaron contra la precariedad en el sector, en concreto en el del cómic y el de la música, y otras que han recordado la importancia de la memoria.

El acto se ha celebrado en el Salón de plenos del ayuntamiento, con la asistencia de cerca de un centenar de personas, entre autoridades —entre ellas la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Consell, Llorenç Galmés; el alcalde Jaime Martínez; y el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia Herreiz— y personalidades de la cultura, además de los premiados y algunos miembros de los jurados.

La ceremonia ha arrancado con un parlamento de bienvenida a cargo del regidor de Cultura, Javier Bonet, quien ha asegurado que los Ciutat de Palma son «talento que nace, crece y dialoga». Y a partir de ahí, breves palabras de agradecimiento de los galardonados tras recoger sus respectivas distinciones.

La cultura, un pilar "esencial" de la sociedad

Daniel Cuesta y Rafel Gallego, premiados por la obra Chocolate en la modalidad de artes escénicas, han subrayado que «la cultura también es industria, un pilar esencial de la sociedad, como la sanidad».

Victòria Morell, ganadora del premio de periodismo por Nude, un pódcast sobre el impacto de la pornografía en la sociedad, ha afirmado que «el conocimiento nos hace más libres» y ha aportado un dato para la reflexión: «El 75 por ciento de la pornografía que consumen los jóvenes es violencia contra las mujeres».

Tras las palabras de agradecimiento de Jorge Fernández (poesía en castellano), Jordi Nadal Perelló (documentales) y Javier Chacártegui (cortos), ha llegado la música, la de Mon Joan Tiquat, quien ha interpretado una de sus canciones, Cançó de Totes, al teclado, y ha dirigido un mensaje a los presentes: «Este premio ayuda a seguir adelante, a creer en uno mismo en un sector muy precario».

Rafel Gallego, Daniel Cuesta y Jaume Oliver, tres de los premiados con los Ciutat de Palma / Gabriel Rodas Oliver

«El cómic también está abandonado y es precario», han asegurado Pau Santiago Roda y David Pamies, ganadores por su obra Casos pendents: Go Home.

La lengua catalana, que «defendemos con todo el cuerpo y el alma», en palabras de Francesc Pastor (poesía en catalán), quien ha querido recordar el drama de las residencias de la tercera edad; y la memoria, que sirve, entre otras cosas, «para saber qué lengua hablamos», como bien ha señalado Jaume Oliver (premio de novela en catalán), también han sido protagonistas de la jornada.

Palabras del alcalde

Tras la entrega de los premios, el batle Martínez Llabrés ha celebrado los elevados registros de participación en las diferentes modalidades, en una edición que ha contabilizado más de 2.100 inscripciones, unos 400 participantes más que en la convocatoria anterior, «que ponen de manifiesto que Palma cuenta con unos premios vivos, dinámicos, abiertos, diversos, plurales, competitivos, prestigiosos y con unas magníficas expectativas de presente y de futuro».

Por cierto, durante la ceremonia se ha pasado de puntillas sobre el premio a la mejor novela en castellano, al que optaban 733 obras y que finalmente quedó desierto. No se ha pronunciado ni una sola palabra al respecto.