Esta mañana se ha presentado en Es Baluard Museu la cuarta edición del Cranc Illa de Mallorca Festival, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2026.

En el acto han participado Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears; Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ajuntament de Palma; Andreu Ferrer, director insular de Cultura de Mallorca; Daniel Herbera, co-director del Cranc Illa de Mallorca Festival, y dos integrantes del grupo Pitxorines.

Grupos y actividades del Cranc Illa de Mallorca Festival

En el acto se ha avanzado parte de la programación de esta cuarta edición, un cartel que, una vez más, combinará propuestas consolidadas con proyectos emergentes y talento local, y en el que habrá una presencia destacada de mujeres creadoras.

Además de Pitxorines, otros nombres anunciados son los de la banda de rock inglesa Temples, el trío barcelonés Mujeres, con nuevo disco bajo el brazo, el nuevo proyecto de la ex Bistecs Carla Parmenter, SVSTO, la cantautora mallorquina Maika Makovski, una nueva promesa del indie patrio como Raya Diplómatica o el grupo de shoegaze argentino Fin del Mundo.

Pitxorines, Temples, Mujeres o Raya Diplomática, entre los confirmados para el Cranc Illa de Mallorca Festival / Cranc

También habrá lugar para propuestas baleares como las de Two Little Rooms, Malánima o Lame, y sesiones de DJs tan reconocidos como Amable o Lola Von Dage. Los abonos y entradas de día ya están disponibles, y el festival contará también con propuestas de acceso libre como las de Can Balaguer o el patio de Es Baluard Museu.

Pronto se anunciarán las actividades paralelas, que incluirán la programación profesional CRANC PRO y otras propuestas pensadas para generar encuentro, comunidad y nuevos públicos, como la famosa Batalla de Bandas, los showcases o las sesiones de yoga de la mano de YogaOne Arxiduc.

Un año más, el Cranc Illa de Mallorca Festival refuerza su compromiso con el tejido cultural local y el trabajo en red con salas, instituciones, artistas, colectivos y proveedores del territorio. Además, volverá a colaborar con Save the Med en materia de sostenibilidad y, como novedad este año, también se fomentará la inclusión con Apropa Cultura.

Un paso más cerca de la capitalidad europea de la cultura

El co-director del Cranc Illa de Mallorca Festival, Daniel Herbera, ha desvelado que para esta cuarta edición se mantendrán lugares ya clave para el festival como Can Balaguer, Teatre Principal y Es Baluard Museu, además de incorporarse la sala Es Gremi como nuevo punto de referencia.

Pedro Vidal ha comenzado su intervención dando la enhorabuena por estos 10 años de Universo CRANC y asegurando que comparten ADN con un "festival auténtico, donde ademas talento balear e internacional se ponen al mismo nivel". Esa sintonía se demuestra también, según el secretario autonómico, por una apuesta por la sostenibilidad que refleja la identidad de un territorio declarado Patrimonio de la UNESCO.

Andreu Ferrer se ha sumado a la enhorabuena subrayando que la intención del Cranc Illa de Mallorca Festival es "crear experiencias". Ha expresado también su orgullo por implicar al sector y a todos los agentes con un fuerte compromiso con el tejido cultural local.

Javier Bonet ha definido a Can Balaguer "como la casa del Cranc" y ha subrayado la "gran oportunidad" de poder disponer de tantos espacios singulares a lo largo de Palma, algo que suma a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura.

Los presentes en la rueda de prensa ha destacado también el esfuerzo de Pitxorines por mantener la tradición balear. Carmela y Bel, integrantes del grupo, han agradecido la oportunidad de actuar el 8 de mayo en el Teatre Principal de Palma presentando su nuevo disco, algo que como mallorquinas definen como "un sueño". La venta de estas entradas se hará directamente a través del Teatre y contará con descuento para los socios.