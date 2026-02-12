Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Febrer Negre

Javier Rivero Grandoso inaugura el festival

Javier Rivero Grandoso inaugura el festival | GUILLEM BOSCH

Redacción Cultura

El especialista en novela criminal canaria Javier Rivero Grandoso abrió ayer el festival cultural Febrer Negre con una conferencia en la biblioteca Can Sales sobre crímenes insulares.

