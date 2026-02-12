David Gómez: “En la música, como en todo, siempre va a haber ‘haters’”

Este viernes se publica el primer adelanto de Portrait, su nuevo álbum, un disco marcado por la amistad como fuente de inspiración.

Para mí, Portrait es un disco inspirado en personas que me han acompañado, me han marcado o me han inspirado en algún momento de mi vida. Cada tema es un pequeño retrato musical. La idea nace de algo muy sencillo: utilizar mi piano y mi propia música como si fueran un pincel para intentar pintar el alma de esas personas que, de una forma u otra, han dejado una huella en mí.

¿Quiénes son esas personas?

En la mayoría de los casos son personas reales y, de hecho, el 95 por ciento de los títulos son nombres propios. Son personas que conozco y otras que apenas he conocido o incluso he visto solo una vez en mi vida. Muchas veces la inspiración no nace tanto de una relación larga, sino de la idealización o de ese sexto sentido interno que te hace mirar a alguien con otro prisma.

Dé algunos nombres.

Por ejemplo, hay una pieza dedicada al padre de un gran amigo que falleció hace años de cáncer, José Antonio. Otra está dedicada a mi mánager, Fiore. Hay una pieza para la modelo española Rocío Crusset, titulada Rocío, otra para su abuela Blanca, una para mi madre, otra para el compositor y embajador de España Delfín Colomé, a quien conocí en Manila durante uno de mis conciertos y que también falleció hace años, una para una gran amiga, Patricia… y así con muchas más. Al final no es tanto quién es la persona en sí, sino lo que me despierta por dentro y lo que me hace sentir en ese momento. De ahí nace cada retrato.

Musicalmente, ¿qué une en esencia cada una de las distintas piezas?

Sinceramente, no creo que se pueda hablar de un nexo en común entre las personas que aparecen en el disco, porque en realidad no tienen nada que ver unas con otras. Lo que sí las une es el lenguaje musical. Es como cuando entras en una exposición de retratos y no hay ninguna similitud ni en el aspecto físico ni en la forma de ser de las personas retratadas, pero todas conviven bajo el mismo trazo y la misma mirada del artista. En Portrait pasa exactamente eso. Lo que une todas las piezas son las armonías, el color del sonido, mi forma de componer, mi manera de entender el piano y también esa idea del menos es más, que es algo que me obsesiona mucho cuando compongo.

Lluc es el primer retrato que ofrece y marca con mucha claridad el carácter de Portrait: cercano, delicado y profundamente humano.

Lluc es una pieza muy especial para mí. Hace unos años a mi padre le detectaron un cáncer de pulmón y, desde aquel momento, empecé a ir cada lunes a la iglesia de Sineu para encenderle doce velas a la Virgen de Lluc. No sé por qué doce, la verdad, pero siempre he sentido que tenía que ser así, como si en algún lugar del universo tuviera su explicación. Gracias a Dios, mi padre se recuperó. Él es una persona fundamental en mi vida y, como forma de agradecimiento, sentí la necesidad de componer esta pieza dedicada a la Virgen de Lluc. Es una de mis favoritas del disco. Tiene mucha nostalgia, pero también esa sensación muy íntima de que algo bueno, algo importante, está por llegar.

El pianista y compositor David Gómez / .

Segundo disco con Warner, tras Viddä. ¿Lo más difícil en el mundo de la música es mantenerse?

Sí, totalmente. En este mundo lo más difícil es mantenerse. No te puedes dormir ni un segundo, porque en cuanto bajas la guardia te caes en un hoyo. Es muy fácil acomodarse cuando sientes que las cosas van bien, pero siempre aparecen piedras en el camino. Hay que ser muy persistente, tener mucha disciplina y, sobre todo, creer en uno mismo, incluso cuando hay gente a la que no le gusta lo que haces. En la música, como en todo, siempre va a haber haters. Este es mi segundo disco con Warner Classics, después de Viddä, y la verdad es que me hace muchísima ilusión seguir publicando con su sello clásico. Es un auténtico honor formar parte de una casa por la que han pasado artistas como Maria Callas, Martha Argerich o Daniel Barenboim. Para mí es un lujo enorme y una gran responsabilidad seguir construyendo mi camino ahí.

¿Qué puede adelantar de la gira que tiene entre manos?

Ahora mismo estamos terminando de cerrar fechas, pero la más inmediata será el 27 de febrero en Palma, con mi espectáculo ‘Le Voyage du piano’. Será un formato muy especial. Mi piano y unas 400 velas irán sobre una plataforma portavehículos recorriendo la ciudad, y haré tres paradas con tres mini conciertos de unos 40 minutos. Las paradas serán a las 18 horas en la Plaza de España, a las 19h en la Plaza de la Reina y a las 20h en Cort. Este mismo espectáculo lo repetiré también este verano en Alicante. Además, ofreceré alrededor de diez conciertos en la Finca Cass Pianista, en Sineu. Este año será un formato muy especial, porque tocaré bajo un árbol centenario, con 200 velas LED colgadas de las ramas. Va a ser precioso. Y a partir de ahí estaré también presentando el disco en ciudades como Granada, Valencia, Barcelona, Felanitx, Inca, Costitx, Almería, Cádiz, Menorca y Madrid, entre otras. La idea es que cada recital sea diferente, muy cercano y muy ligado al lugar, y que cada concierto tenga su propia atmósfera.

¿Sigue enfrentado a la marca Candlelight?

La demanda, por posible infracción de derechos de propiedad intelectual, sigue su curso y estamos a la espera de la resolución. Lucho por mi obra, por su reconocimiento, por la autoría, daños y perjuicios…