El Teatre Xesc Forteza acogerá el espectáculo de danza 'Traspassant el marc' con 35 jóvenes bailarines

El Teatre Xesc Forteza acogerá del 14 al 22 de febrero el espectáculo de danza Traspassant el marc, una producción propia y original del Ayuntamiento de Palma en la que participan 35 jóvenes bailarines de danza clásica, contemporánea y española.

El espectáculo ha sido presentado este miércoles en el patio de Can Oms por el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, quien ha destacado que el espectáculo es "el primer paso de un proyecto largamente deseado por este Ayuntamiento", en referencia a la creación de la Joven Compañía de Danza Ciutat de Palma.

Esta compañía, ha subrayado Bonet, busca facilitar a las nuevas generaciones de bailarines nacidos en Mallorca la oportunidad de actuar en equipamientos culturales de la ciudad.

El Ayuntamiento ha explicado que Traspassant el marc explora el diálogo entre el movimiento y la pintura, transformando obras icónicas de la historia del arte en experiencias vivas sobre el escenario.

Así, han agregado, el espectáculo da vida al universo cubista de Picasso, la luz mediterránea de Sorolla, el misterio surrealista de Migritte o la tradición de Rondels.

Las escenas han sido creadas por los coreógrafos mallorquines Ángela Bruno, Maria Antònia Mas, Guillem Sanz, Hazem Zakaria, Susana Aledo, Agueda Morey y Rubén Peinado.

Sus coreografías serán interpretadas por 35 jóvenes bailarines que, según ha indicado el regidor, "simbolizan las amplias expectativas de futuro que la danza tiene en la ciudad de Palma, donde la progresión de esta modalidad de la cultura ha sido constante durante los últimos años gracias a la consolidación de eventos como Palma Dansa".

"Ahora, desde el Ayuntamiento hemos querido ir más allá y hacer de la capital de Baleares no sólo un municipio con una innegable y creciente afición a los espectáculos de danza clásica y contemporánea, sino también una ciudad que apoya a sus jóvenes bailarines y bailarinas", ha destacado Bonet.

El espectáculo contará también con la participación especial del danzarín mallorquín Tomás Sanza, que está considerado como una de las grandes promesas de la Compañía Nacional de Danza.

La cita prevista en el Teatre Municipal Xesc Forteza a partir del próximo sábado contendrá reinterpretaciones inspiradas en obras como 'Paseo a orillas del mar', de Sorolla; 'El hijo del hombre', un clásico del surrealismo firmado por René Magritte, o un homenaje a un cuadro tradicional de Rondels que conecta con el arte antiguo, sin dejar de lado la evocación al genio de Picasso a través de una de sus composiciones más revolucionarias.

Las entidades y escuelas participantes, y que aportarán a los distintos bailarines que subirán al escenario, son el Conservatorio Profesional de Música y Danza, Llar Dansa, On Stage, el Estudi de Dansa Maria Antònia Mas y Ángela Bruno Dance Factory.