La Llibreria Quart Creixent celebra este jueves su 44 aniversario con un recital dedicado a Blai Bonet y con la presentación de la nueva alianza establecida con Abacus y La22.

Durante el acto, que tendrá lugar en el número 5 del Carrer d’en Rubí, en Palma, intervendrán Amadeu Corbera, copropietario de Quart Creixent, y Anna Nicolau, directora de La22. La celebración arrancará a las seis de la tarde, con un refrigerio, y continuará con una Blaibonetada en honor del poeta Blai Bonet, en la que participarán el poeta y editor Pau Vadell y la actriz Mercè Sancho de la Jordana. La música la pondrá Txema González.

La incorporación de Quart Creixent al proyecto liderado por Abacus y La22 supone un paso más en el objetivo común de consolidar una red de librerías independientes fuertes, capaces de hacer frente a los retos del sector y garantizar la continuidad de proyectos culturales con identidad propia. Este acuerdo permitirá compartir recursos, experiencias y herramientas para reforzar la viabilidad y visibilidad de las librerías que participan, siempre respetando la independencia de cada establecimiento.

Esta nueva etapa coincide con el cierre de la tienda de Abacus en Palma con la voluntad de concentrar la actividad en la isla a través de Quart Creixent y reforzar así una librería independiente con arraigo, trayectoria y compromiso cultural.

Anna Nicolau, directora del proyecto, ha destacado que "esta nueva etapa quiere celebrar y reivindicar al mismo tiempo el papel esencial de las librerías independientes como punto de encuentro cultural, espacios de debate y cohesión social, y como puntas de lanza en la promoción de la lectura y el conocimiento en toda la comunidad”.

Por su parte, Amadeu Corbera, uno de los propietarios de Quart Creixent, ha subrayado que "sumarnos a este proyecto es una manera de dar continuidad al espíritu con el que nació Quart Creixent hace 44 años: defender el libro, la lectura y la cultura como herramientas de transformación, arraigadas en el territorio y abiertas al mundo". Y ha añadido que "en un momento complejo para el sector, alianzas como ésta demuestran que la cooperación entre proyectos afines es clave para garantizar el futuro de las librerías independientes y reforzar su papel cultural y social”.