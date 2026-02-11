El Consell dedica un monográfico de 'La Narrativa de los 70' a Biel Mesquida

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, dedicará el VI monográfico del ciclo La Narrativa de los 70. Un giro de guión en la literatura en Mallorca al escritor Biel Mesquida, con un programa de tres días de actividades que se desarrollará del 26 al 28 de febrero en Palma y Santanyí.

Las jornadas se centrarán en la trayectoria del poeta, narrador y agitador cultural, una de las figuras destacadas de la literatura catalana contemporánea, dentro de un ciclo que ya ha homenajeado a autores como Guillem Frontera, Antònia Vicens, Maria-Antònia Oliver, Gabriel Janer Manila y Antoni Serra, ha informado el Consell de Mallorca.

La vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que el monográfico pretende poner en valor, no solo la obra literaria de Mesquida, sino también su aportación constante a la cultura de la isla.

Según ha destacado, se trata de "una voz imprescindible" que ha transgredido formas y abierto caminos en la narrativa mallorquina.

Vinculado a la generación de los 70 desde la publicación de L'adolescent de sal, Mesquida nunca se ha identificado con la etiqueta generacional, ni con la idea de formar parte de un grupo cerrado.

Por ello, el monográfico abordará su figura desde una perspectiva amplia, centrada en su trayectoria como poeta, activista cultural y articulista, incorporando también las miradas de traductores, editoras, colaboradores y colegas.

El programa arrancará el jueves 26 de febrero en el edificio de Sa Riera, en Palma, con la conferencia inaugural Els meus bielmesquides, a cargo de Nicolau Dols. A continuación, se celebrará la mesa redonda Mesquida referente, con la participación de los poetas Laia Malo, Eduard Escoffet y Martí Sales.

Esa misma jornada, a las 20 horas, el Aljub del Museo Es Baluard acogerá una lectura dramatizada del monólogo de Enona, de la obra teatral Els missatgers no arriben mai, interpretada por la actriz Pepa López.

El monográfico continuará de forma extraoficial a las 21 horas en el Bar Flexas de Palma con un recital poético colectivo en homenaje al autor, en el que participarán, entre otros, Vicenç Altaió, Sebastià Portell y Sebastià Perelló.