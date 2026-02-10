La Fundació Miró Mallorca muestra al Miró más rompedor /

La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca muestra al Miró más rompedor, en las últimas tres décadas de su vida, una etapa marcada por su llegada a la isla, donde el artista catalán revisa todo lo que ha hecho para comenzar de nuevo. La exposición Retrobar Miró. La guspira màgica reúne 240 objetos: pinturas, bocetos, esculturas y maquetas, pero también aquellas cosas y materiales que le inspiraron para crear y a hacer obras más grandes. Se inaugura este miércoles y se podrá visitar hasta el 17 de enero de 2027.

Antònia Maria Perelló, directora de la Fundació Miró Mallorca y comisaria de esta muestra, junto a Patricia Juncosa, ha explicado que esta exposición quiere ser algo más que la segunda parte de La guspira màgica, que se pudo ver meses atrás enmarcada en Paysage Miró. Ahora, la Fundació se centra en los últimos 35 años del artista, tras su llegada a la isla en 1956. «Mallorca para él es tan importante como en su momento lo fue París o después Nueva York. Le causó un gran impacto y da lugar a toda una etapa de manera de hacer. Tenemos que interpretar estos años como un periodo de renovación, con un íntimo deseo de romper con todo lo que ya estaba consolidado. Hay que pensar que Miró en aquel momento ya era un artista conocido y él pone en duda todo esto, pone en duda su obra y a él mismo», ha remarcado Perelló.

«En Mallorca comencé a hacer mi autocrítica, fui despiadado conmigo mismo», dejó escrito Miró, según ha recordado la comisaria de la exposición. En esos años en la isla, el artista trabaja sobre obras suyas preexistentes, tal como se descubrió en una restauración en la propia Fundació Miró. «Es un símbolo, ya no le importa tanto el pasado como ir hacia adelante y hacer un nuevo trabajo», ha comentado al respecto Antònia Maria Perelló.

En esta etapa, los hallazgos fortuitos continúan siendo un motor, pero de una manera mucho más significativa y dando más importancia a la materia. «De hecho, no tiene tanto interés por las telas blancas impolutas, sino que prefiere una tabla encontrada en su estudio que ya tiene una mancha de aceite y a partir de ella veremos que hace la pintura», ha expuesto la directora de la Fundació. «Tampoco tiene ningún problema en coger una de sus obras, como ya sabemos, y darle la vuelta y continuar pintando, aunque los chorreos de pintura vayan del revés», tal y como se puede comprobar en la exposición.

Asentado en Mallorca, «Miró quiere revisar todo lo que ha hecho hasta ahora, quiere romper porque quiere comenzar de nuevo y es un comienzo que implica cosas nuevas, pero también retornar a mirar antiguas». Y en este punto, Perelló cita otra de las frases del artista: «Para mí la cuestión es siempre reencontrar, no se descubre nada en la vida», una afirmación que les ha hecho entender mejor la manera de actuar del genio catalán.

En esta exposición de reencuentros se presta una especial atención a la relación con el arquitecto Josep Lluís Sert, autor de un taller donde trabajó Miró y con el que siempre mantuvo diálogos sobre arquitectura. Pero también hay un lugar destacado para Modesto Urgell, primer maestro de Miró en la escuela Llotja de Barcelona, a principios del siglo XX. De hecho, el recorrido de Retrobar Miró. La guspira màgica comienza con una pintura de ese artista catalán, conocido por sus grandes horizontes. Según señala Perelló, sus pinturas nunca dejaron de influir a Miró, sobre todo «el sentimiento de solitud, esta suerte de desnudez que impregna muchas de sus obras». Esa influencia es evidente al observar dibujos de Miró de los años 70 «en los que esos horizontes aparecen de nuevo, una y otra vez, y son muy importantes para él».

Retrobar Miró está compuesta por 65 pinturas y dibujos, 15 esculturas y maquetas, 90 documentos y fotografías y 70 objetos de todo tipo que le sirvieron de inspiración. La exposición ha contado con préstamos del Museu Nacional de Catalunya, la Fundación Juan March, Successió Miró y Es Baluard, además de particulares. Tal como ha remarcado Antònia Maria Perelló, se muestra cómo "llega un momento en que las propias obras de Miró, las más antiguas, se convierten en guspires (destellos) para él mismo e iluminarán la creación de obras nuevas". El visitante, además, recibirá un sobre con una tarjeta en la que hay impresa una de las frases del pintor y escultor, en el que podrá ir añadiendo hojas con otras frases disponibles en cada sala del recorrido.

Javier Bonet, primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, así como Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura, han participado en esta presentación. En palabras de Bonet, la Fundació Miró vive «uno de los mejores momentos de su historia» y esta exposición supone un paso más en el camino de lograr la excelencia cultural de Palma y también en el recorrido de la candidatura para ser capital europea de la cultura en 2031.