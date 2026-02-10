Fernando Clemente expone sus "dudas" artísticas en 6A Taller i Galeria

El pintor Fernando Clemente (Jerez de la Frontera, 1975) regresa a 6A Taller i Galeria, donde ya había formado parte de una exposición colectiva en 2024, con su primera muestra individual titulada O lo uno o lo otro. La duda implícita ese título es para este artista “un campo de posibilidades”. Su trabajo se podrá ver a partir de este 11 de febrero.

“O lo uno o lo otro no propone una respuesta cerrada ni una posición definitiva. Es más bien un estado mental, una manera de estar frente a la pintura. Un lugar donde la duda no se resuelve, sino que se convierte en método”, explica Clemente sobre su manera de pintar. Para él, cada obra “es un gran reto”, al que se enfrenta “pintando y pintando”. “Trabajando es como consigo sacudirme las dudas a la hora de expresarme pictóricamente", confiesa el artista.

Esa sensación de inseguridad le acompaña desde el principio de su carrera, pero ahora la acepta de otra manera. "La duda siempre ha estado y está ahí. Lo que ha cambiado con el paso del tiempo es mi percepción, y como la he acabado aceptando. Con los años he aprendido que la duda no tiene por qué ser una debilidad. Lo ha sido durante mucho tiempo, ahora se ha convertido en una oportunidad tras otra, lo que favorece que tenga una relación sana con la pintura", reflexiona.

La muestra que se inaugura a las 19 horas de este miércoles “pone de relevancia obra de gran potencia visual que nos adentra en el mundo más íntimo de Clemente”, destaca Bel Font, directora de 6A. “El sello del pintor andaluz está en todas y cada una de las obras que conforman un conjunto excepcional”, añade la galerista.

Fernando Clemente, al igual que otros artistas que han expuesto en esta galería palmesana, trabajó previamente en el Taller 6a. "Ese sí que es un gran reto al que te somete la piedra litográfica, porque las dudas y las oportunidades son infinitas e impredecibles, muchas veces. Debo decir que ahí no estás solo, ya que te acompaña un equipo técnico maravilloso", ha comentado de su experiencia. Los resultados de ese trabajo son los que se pueden ver en O lo uno o lo otro, junto con obra pictórica de reciente manufactura, excepto "Bestiario y palo", de 2020.

El paso de Clemente por 6A Taller i Galeria se produce en plena preparación de su participación en ARCO y en su exposición en el Centro Párraga, en Murcia. Desde la galería se muestra “plena satisfacción por iniciar el año expositivo con una propuesta de gran calidad, antesala de un año decisivo en el que están previstos proyectos de gran calado”.