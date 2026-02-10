Antes de ser himno, fue un secreto: así nació 'La Balanguera' hace 123 años
La obra de Joan Alcover, leída por primera vez en febrero de 1903, se ha convertido en uno de los grandes símbolos culturales de la isla
Mallorca recuerda estos días el 123 aniversario de La Balanguera, uno de los poemas más emblemáticos de la literatura mallorquina y actual himno de la isla. Fue el 8 de febrero de 1903 cuando Joan Alcover leyó el texto por primera vez ante un reducido grupo de amigos. Apenas una semana después, el 15 de febrero, lo recitó públicamente en el restaurante del Gran Hotel de Palma, un momento que marcó el inicio de su proyección pública y de su largo recorrido colectivo.
Desde entonces, La Balanguera ha trascendido el ámbito literario para convertirse en un símbolo compartido, profundamente ligado a la identidad y la memoria de Mallorca.
Un poema nacido de la tradición popular
Alcover escribió La Balanguera inspirado en una canción popular mallorquina, protagonizada por una figura femenina cargada de simbolismo. Esta mujer remite a las parcas o moiras de la mitología clásica, guardianas del hilo del destino, y encarna una sabiduría ancestral que observa el paso del tiempo mientras enlaza pasado y futuro.
A través de esta imagen, el poema reflexiona sobre la brevedad de la vida humana, la herencia recibida de generaciones anteriores y la necesidad de mirar hacia adelante con esperanza.
Memoria, identidad y futuro
La fuerza de La Balanguera reside en esa fusión entre memoria colectiva e identidad, un equilibrio que ha permitido que el texto siga vivo más de un siglo después de su creación. Convertido con el tiempo en himno popular, el poema continúa resonando como una invitación a no olvidar el pasado mientras se construye el futuro.
