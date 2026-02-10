Más de 200 artistas de todo el mundo participarán en Art Cologne Palma

Más de 200 artistas consolidados y emergentes procedentes de todo el mundo participarán en abril en la edición local de Art Cologne, la feria más antigua de arte moderno y contemporáneo.

Palma acogió una primera edición de esta cita alemana en 2007 y ahora regresa con un enfoque más internacional, ya que habrá hasta 89 galerías de arte de 20 países.

Se celebrará en el Palacio de Congresos después de Semana Santa, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de abril, y «pretende atraer a coleccionistas que buscan nuevas experiencias más allá de una feria convencional".

"Las que se realizan en los recintos feriales o pabellones tradicionales se han vuelto agotadoras, pero en Palma estaremos frente al mar en una ciudad llena de historia y arte, y además muchos coleccionistas tienen una segunda residencia en Mallorca, por lo que seguramente están encantados de tener aquí un evento de estas características», en palabras del director artístico de Art Cologne, Daniel Hug.

Asumió el cargo justo un año después de la primera edición de la feria en Palma, que tuvo lugar en el aeropuerto de Son Sant Joan, y cree que «han cambiados muchas cosas desde entonces en el ámbito del arte en Mallorca. Ha crecido enormemente la escena artística, con multitud de creadores y una asociación de galeristas potente, Art Palma Contemporani, además del apoyo de las instituciones», destaca.

Arte vanguardista

También considera que el público en general «muestra cada vez más interés en este mundo y la feria es una ocasión espectacular para familiarizarse con él y tener una visión global, ya que estarán representados desde los pilares del modernismo y el posmodernismo del siglo XX hasta las tendencias más vanguardistas del momento".

"Las cerca de 90 galerías inscritas presentarán cada una a dos o tres artistas, lo que significa que habrá más de 200 creadores», detalla el responsable de Art Cologne. En cuanto a los estilos, añade que tres galerías están especializadas en arte del XX y el resto traerá obras contemporáneas.

Entradas

Los visitantes pueden comprar sus entradas desde este mes por un precio general de 25 euros y uno reducido de 12 en la página web de la feria.

En el Palacio de Congresos conocerán las propuestas de las 14 galerías isleñas participantes, que son todas las de la asociación Art Palma Contemporani y suponen casi la mitad de las 32 españolas inscritas hasta el momento, entre ellas las prestigiosas Max Estrella y Álvaro Alcázar.

De las europeas, Hug cita a Wetterling Gallery, de Estocolmo, y las alemanas Nagel Draxler y Eigen + Art. En total, del país originario de la feria vendrán 23 galerías, aunque también hay representación de Gran Bretaña con seis expositores y de Suecia, Noruega, Dinamarca, Europa del Este, Estados Unidos, Sudamérica, Sudáfrica y Corea.

Para el director artístico, uno de los aspectos más importantes es «la diversidad de galerías con el objetivo de que no compitan por la misma clase de coleccionista» y lo que más le emociona es «la buena selección de propuestas jóvenes, con iniciativas muy pioneras».

Dos espacios

Se distribuirán en dos espacios bien diferenciados, pero no por el tipo de obras de arte ni si son nuevas o consolidadas, sino por el tamaño. Se trata de Gran Saló y Parkour.

El primer emplazamiento, en la sala central, tendrá unos expositores más amplios, mientras que en el resto del Palacio de Congresos se ubicarán los stands más pequeños y que «permitirán jugar más con la experimentación, ya que están en distintos niveles y con unas vistas y arquitectura increíbles», detalla Daniel Hug.

Asimismo, para «los visitantes VIP extranjeros», habrá varias actividades paralelas, entre ellas visitas guiadas a los centros expositivos de la ciudad, como la Fundació Miró y Es Baluard, y a colecciones privadas.