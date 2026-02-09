Susy Gómez, presencia mallorquina en los Gaudí 2026: entregó premios y lució un vestido de Cortana

La artista mallorquina Susy Gómez fue una de las protagonistas sobre el escenario de los Premis Gaudí 2026, celebrados este año en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde subió a escena para entregar dos galardones. Lo hizo junto a Antxón Gómez, director artístico, para anunciar el premio a mejor cortometraje, que fue para De sucre, y el de mejor dirección artística, que recayó en Laia Ateca por la película Sirat. El filme de Oliver Laxe fue uno de los triunfadores de la noche, al llevarse ocho galardones, entre ellos el de mejor película en habla no catalana, seguido de Frontera, de Judith Colell, con cuatro incluido el de mejor película y actriz secundaria.

Susy Gómez, en la alfombra roja de los Gaudí. / EUROPA PRESS

Más allá del momento de la entrega, la presencia de Susy Gómez en la ceremonia también llamó la atención por un guiño de marca Mallorca en clave de estilo: la artista lució un vestido blanco firmado por Cortana, la diseñadora mallorquina.

El acento mallorquín se dejó notar también en el arranque de la gala: la ceremonia se abrió con una interpretación de la mítica L’Àguila negra, de la mallorquina Maria del Mar Bonet, a cargo de los artistas Magalí Sare y Salvador Sobral. Jaume Ripoll, productor y cofundador de Filmin, también subió al escenario para recoger el premio Gaudí a mejor película europea para Flow, un mundo que salvar, ganadora en la categoría de animación en los premios Óscar de 2025.

Jaume Ripoll, recogiendo el premio para 'Flow'. / Toni Albir

No es su primera vez en el universo Gaudí

La relación de Susy Gómez con los Premis Gaudí no se limita a su aparición como entregadora en esta edición. La mallorquina ya había estado vinculada a estos premios en 2022, cuando fue nominada en dos categorías por su trabajo en la película El ventre del mar, dirigida por Agustí Villaronga. En concreto, optó a los Gaudí en los apartados de mejor dirección artística y mejor vestuario.