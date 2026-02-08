‘Vaciolipsis’, de Javier Muñoz Chumilla, una novela que invoca el folklore mallorquín y reclama la vuelta a los ritmos de la naturaleza

El escritor Javier Muñoz Chumilla publica Vaciolipsis, una novela profundamente arraigada en el folklore mallorquín y en la tradición oral de la isla, que utiliza el tardor —el otoño mallorquín— como eje simbólico, emocional y narrativo. La obra se presenta como un canto a la naturaleza, a los relatos transmitidos de generación en generación y a una forma de habitar el territorio cada vez más amenazada.

Ambientada entre bosques, mares y fuerzas primigenias, Vaciolipsis construye un universo donde lo mítico y lo contemporáneo dialogan sin nostalgia impostada, sino desde el respeto profundo por la cultura popular y sus ritmos. Ninfas, criaturas del imaginario tradicional y una naturaleza viva y consciente se entrelazan con una mirada crítica hacia el modelo turístico, que ha transformado la isla hasta vaciarla de significado, memoria y equilibrio.

La novela no solo recupera elementos del imaginario tradicional mallorquín, sino que los trata con cuidado y honestidad, alejándose del folclorismo superficial. El otoño se convierte aquí en un tiempo de recogimiento, de tránsito y de escucha: la estación donde la tierra habla y donde las historias —como las hojas— caen para ser recogidas por quienes aún saben oír.

Vaciolipsis es, ante todo, una oda a la tradición oral: a los cuentos narrados al anochecer, a los cantos heredados, a las voces que sobreviven gracias a ser compartidas. Muñoz Chumilla reivindica la transmisión de relatos entre generaciones como un acto de resistencia cultural y como una forma de mantener viva la identidad frente a la homogeneización contemporánea.

Al mismo tiempo, la obra funciona como una proclama por el regreso a la naturaleza y a sus ciclos, una invitación a reconectar con los ritmos lentos, con el paisaje entendido no como recurso, sino como hogar. En un mundo que avanza hacia el ruido y la aceleración, Vaciolipsis propone detenerse, escuchar y recordar.

Sinopsis

El mundo tal y como lo conocíamos ha llegado a su fin y, cinco años después del apocalipsis, los supervivientes aún tratan de adaptarse a lo que vino después. Clara es una de ellas. Pocos meses tras el colapso, fue sometida a fuerzas que la superaban y que le encomendaron una misión imposible, una misión que solo aceptó para salvar la vida de un amigo. En su último peregrinaje de este a oeste de la isla, Clara atraviesa un territorio transformado, enfrentándose tanto a otros supervivientes como a criaturas surgidas del folklore mallorquín, mientras recopila relatos, cantos e historias destinadas a desaparecer. Cada encuentro es una pieza más de una memoria colectiva que se resiste a morir. Al otro lado de la isla le espera el Dragón, ante el que deberá responder una única pregunta. Clara deberá dar una respuesta que no solo decidirá su destino, sino también el de aquello que aún merece ser recordado.

Sobre el autor

Javier Muñoz Chumilla es criminólogo y antiguo detective. Ha publicado nueve novelas, entre las que destacan Cartas de Galeano y Clara (Malas Artes, 2023), Cenizas de guerra (Atlantis, 2018) y la saga Otherland. Su obra se caracteriza por la combinación de aventura, reflexión y una marcada presencia de la memoria, el mito y la identidad.

Con Vaciolipsis, el autor consolida una voz literaria que une ficción especulativa, crítica social y respeto por la tradición oral, explorando la relación entre territorio, cultura y naturaleza desde una mirada profundamente personal.

Noticias relacionadas

La obra fue publicada el 4 de febrero a través de Amazon KDP, y ya está disponible en dicha plataforma. La primera presentación tendrá lugar durante el mes de marzo.