Mitologies
També fan servir la imaginació
Els antropòlegs asseguren que el somriure, aquesta expressió del rostre en què els llavis s’obren lleugerament, és una manera de resistir i és evident que, com el riure, és una manifestació física d’una operació intel·lectual. Vull dir que de primer somriem amb el cervell, després amb els llavis. Hi ha qui diu que, en el fons, es tracta d’una manera atenuada de riure i que, aquesta expressió del rostre en què els llavis s’obren lleugerament, és una manera de resistir. Però el llenguatge ens aporta una certa diferenciació: no és la mateixa cosa riure-se’n d’una persona que somriure a aquesta persona. En el segon cas, podria esdevenir una invitació a la comunicació o a l’intercanvi. Voldria dir que riure ens descarrega de les tensions que la vida procura. Un esclator de riure ens allibera. En canvi el somriure presuposa una contenció, una manera de vigilar un sentiment que pot ser de felicitat, però també mesurat i fals.
Un dels somriures més famosos deu ser, segurament, el somriure de la Gioconda, el famós quadre de Leonardo da Vinci rígidament guardat al museu del Louvre i contemplat per milers de visitants cada dia. La dona que és a la pintura ens mira i somriu. Es podria dir que està contenta de veure’ns i es tracta, per tant, d’una alegria continguda? No ho sé, però no és un somriure agressiu. A vegades m’han dit: Ens mira i ens comprèn, però ens comprèn de forma irònica.
He llegit a alguna banda que determinats animals també somriuen. Somriuen les cabres i somriuen les rates. No m’hi he trobat mai i puc assegurar que, si en alguna ocasió m’he vist en la circumstància d’enfrentar-me amb la mirada d’una rata, ni m’ha somrigut ni m’he atrevit a somriure-li. També somriuen els orangutans i els ximpanzés, sobretot determinats dies d’estrés sexual. Aquests animals, tan propers als humans, són especialment masclistes –d’un masclisme arcaic-, i tendeixen, sobretot els mascles, a la infidelitat. Només el quatre per cent de les espècies de mamífers són monogàmiques.
A vegades el somriure pot arribar a esser impertinent perquè pretén degradar una altra persona, home o dona; menysprear el pensament o l’acció de l’altre. No hi ha cap somriure innocent. Però no sé si els animals que somriuren ho fan des de la innocència. Les rates i les cabres somrien amb impunitat? Somriuen des de la indiferència, la qual cosa també és una manera de crueltat. Podem pensar que són malintencionades, les cabres, quan somriuen?
Diuen que el somriure humà és el residu d’un temps en què l’home mostrava les dents canines –els ullals- en senyal d’amenaça. Obríem lleugerament la boca i afirmàvem que podíem mossegar amb violència. Podríem dir que el somriure actual és un residu d’una antiga agressió desactivada. La funció d’aquestes dents és, encara avui, estrènyer fort, aferrar-se al tros de carn que volem mossegar. I, quan mossegam, deixam una marca.
No ens pot estranyar, per tant, que el verb mossegar tingui una connotació eròtica. Diria que d’un erotisme violent. Els ullals del vampir penetren la carn i deixen un rastre, com una ferida. La seva mossegada és lenta, íntima, nocturna. Però sovint la víctima es deixa mossegar.
També els orangutans i els ximpanzés sonriuen i mosseguen a la seva parella, mentre es disposen per a l’acte sexual. La mosseguen, l’acaricien i la besen. Sovint duen a terme aquests comportaments eròtics enfilats en una branca d’un arbre, a alguns metres del trespol. No sé si els humans en seríem capaços. Els orangutans i els ximpanzés van més enllà de l’instint de reproducció i cerquen el plaer, però també estimular el plaer de l’altre. Fan tot el possible perquè la parella s’ho passi bé i gaudeixi de la festa. Llavors, la voluntat d’estimular el plaer de l’altre suposa la capacitat de fer-se una representació del que l’altre desitja. Llavors, en explorar el desig de l’altre, els orangutans i els ximpanzés també fan servir la imaginació.
