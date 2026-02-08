Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Centro TecnificaciónAntoni NogueraMatthias Kühn haciendaBajada ecotasaHotel Son CaliuJuicio guardia civil pornografía infantil
instagramlinkedin

Mallorca Latin Paradise: Más de 300 aficionados a la bachata bailarán tres días en la Playa de Palma

El encuentro organizado por la profesora Anaïs Cañadas se celebrará el 13, 14 y 15 de febrero

Aficionados a la bachata en un taller impartido por Anaïs Cañadas

Aficionados a la bachata en un taller impartido por Anaïs Cañadas / Jaime Reina

Raquel Galán

Raquel Galán

Palma

Más de 300 aficionados a la bachata participarán el 13, 14 y 15 de febrero en el Mallorca Latin Paradise, un encuentro organizado por la profesora de baile Anaïs Cañadas para amantes del género.

Durante tres días se alojarán en el hotel Occidental Playa de Palma y allí tendrán sesiones de todos los estilos de bachata, como sensual, flow, fusión, social, dominicana, smooth, urbana y bachazouk, además de un par de clases de salsa.

«La idea es atraer a personas de fuera de la isla a las que les gusta bailar bachata y quieren aprovechar para conocer Mallorca», tal como detalla de los inscritos procedentes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la península, Eivissa y Menorca, entre otros lugares.

Noticias relacionadas y más

También hay mallorquines que no se alojan en el hotel y para todos los asistentes es «como hacer tres meses de clase en un fin de semana», según ejemplifica Cañadas, quien destaca «el ambiente de conexión y la empatía que se crea entre los aficionados. Es un disfrute máximo porque hacen lo que más les gusta de forma intensa».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents