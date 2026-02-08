Mallorca Latin Paradise: Más de 300 aficionados a la bachata bailarán tres días en la Playa de Palma
El encuentro organizado por la profesora Anaïs Cañadas se celebrará el 13, 14 y 15 de febrero
Más de 300 aficionados a la bachata participarán el 13, 14 y 15 de febrero en el Mallorca Latin Paradise, un encuentro organizado por la profesora de baile Anaïs Cañadas para amantes del género.
Durante tres días se alojarán en el hotel Occidental Playa de Palma y allí tendrán sesiones de todos los estilos de bachata, como sensual, flow, fusión, social, dominicana, smooth, urbana y bachazouk, además de un par de clases de salsa.
«La idea es atraer a personas de fuera de la isla a las que les gusta bailar bachata y quieren aprovechar para conocer Mallorca», tal como detalla de los inscritos procedentes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la península, Eivissa y Menorca, entre otros lugares.
También hay mallorquines que no se alojan en el hotel y para todos los asistentes es «como hacer tres meses de clase en un fin de semana», según ejemplifica Cañadas, quien destaca «el ambiente de conexión y la empatía que se crea entre los aficionados. Es un disfrute máximo porque hacen lo que más les gusta de forma intensa».
