Javier Inés, fotógrafo de la noche barcelonesa de finales de los 80 y los 90, se instala en Pollença

El Museu de Pollença ha inaugurado este domingo la exposición fotográfica Javier Inés - El joven fotógrafo (1956-1991), que se puede visitar en la iglesia del convento de Sant Domingo.

Javier Inés fue un joven fotógrafo de Zaragoza que llegó en 1985 a Barcelona con la intención de hacerse profesional de la fotografía. Lo logró con una gran carrera, que quedó interrumpida seis años más tarde por su prematura muerte con tan sólo 35 años.

Las fotografías de Inés permiten la restitución de la Ciudad Condal en los años bisagra anteriores a las Olimpiadas, que él retrató a través de los rostros y las actitudes de los personajes que la hicieron diferente.

Volviendo a sus inicios, su primera cámara fue una sencilla Werlisa Color, con la que se aficionó a la fotografía para retratar el mundo que le rodeaba. Realizó su primera exposición con 25 años en la Galería Spectrum Canon de Zaragoza. El retrato de la estrella más famosa de su ciudad de nacimiento le abrió las puertas del mundo del espectáculo. En 1985 se trasladó a vivir a Barcelona, atraído por la vida nocturna y el mundo del espectáculo. Combinó su profesión de fotógrafo con la de camarero nocturno en los locales de moda, pudiendo así ampliar su equipo fotográfico.

Javier Inés, protagonista de una exposición en Pollença

Además de su trabajo profesional por encargo retratando a los triunfadores del mundo de las finanzas, la televisión, el arte, la moda y el espectáculo, Inés fotografió el mundo underground y la noche barcelonesa, explorando las zonas prohibidas de la ciudad. Sus modelos eran personajes incómodos, los invisibles para una ciudad de triunfadores a las puertas de las Olimpiadas: prostitutas, transformistas, transexuales, vedettes y cualquier ciudadano que le sedujera visualmente. Así, el archivo de Javier Inés tiene esa dualidad entre la Barcelona más moderna y triunfadora y el submundo donde se movían otros artistas que, como él, buscaron la fuerza de la vida al límite.

Además de las exposiciones en locales alternativos, también publicó sus retratos en postales, una práctica alternativa de difusión de la fotografía en los años noventa.

También se introdujo en el ambiente de Madrid, donde quiso trasladarse, pero a finales de los 80 contrajo el VIH, una enfermedad estigmatizada para la sociedad y prácticamente desconocida para la ciencia médica.

A partir de hoy, la muestra se podrá visitar de lunes a domingo, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 h.