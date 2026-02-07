María Pagés actúa en Palma: "Me encanta estudiar y aprender, soy como una alumna eterna"

La bailaora y coreógrafa María Pagés actuará en el Auditorium de Palma el próximo 13 de febrero, donde su compañía presentará Paraíso de los negros, un espectáculo de flamenco y poesía que ha creado junto a su marido, el escritor El Arbi El Harti, y en el que está acompañada por seis músicos sobre el escenario.

¿Qué es 'Paraíso de los negros'?

Paraíso de los negros es una obra co-creada con El Arbi El Harti, es una obra que nosotros definimos como vitalista. El título está inspirado en uno de los poemas de García Lorca, de su obra Poeta en Nueva York, pero es verdad que, a partir de ahí, empezamos a recorrer un camino muy interesante desde lo que Lorca aplica en todas sus obras, que son los principios de autoridad y libertad. Y esto está muy arraigado en la obra y ha tomado otro referente, Carl Van Vechten, que descubrimos que había hecho una obra en el mismo periodo que se titulaba Paraíso de los negros también. Pero lo que nos interesaba es transmitir esa idea de que todas esas fronteras que el ser humano crea parten de una frontera ya interior, que impide que nos comuniquemos, nos entendamos y lleguemos a consenso, a ponernos de acuerdo, y, sobre todo, a aspirar a esa libertad. Y eso está en toda la obra. Y también hay un mensaje que yo creo que siempre viene muy bien tener en mente, que para derribar esos muros basta el aleteo de un pájaro, que podría ser la metáfora de todos esos modos que puede tener el ser humano de dialogar, de hacerse entender y entender al otro. Y siempre llegamos a la violencia, a la agresividad, pero basta el aleteo de un pájaro para derribar muros. Y yo creo que ese mensaje es siempre muy interesante.

Pagés en 'Paraíso de los negros'. / Yeray Menendez

Tengo ya 62 años, no tengo 30, no bailaré de la misma manera, pero me siento fuerte"

Hablando de derribar barreras internas, ¿dónde encuentra la felicidad?

Pues mira, cada vez en las cosas más simples y la posibilidad de encontrar la serenidad. Yo creo que ahí es donde está esa felicidad que yo busco. Y no sé, bailar me hace muy feliz. Yo siempre digo que bailaré toda mi vida, porque parte de mi cuidado como persona, como ser humano, está unida al hecho de bailar. Tengo ya 62 años, no tengo 30, no bailaré de la misma manera, pero me siento fuerte, me siento sana. Y la felicidad yo creo que está en el cuidarse y en encontrar los espacios de serenidad.

Cuando nos vamos haciendo adultos dejamos de bailar. ¿Seríamos más felices si bailáramos más?

Por supuesto. La danza es ese aspecto innato del ser humano que responde a los estímulos del ritmo, de los sonidos, de la felicidad y al ritmo interno. Es el arte innato por excelencia porque nacemos y estamos ligados a un cuerpo que es el que nos refleja la vida y nos da la posibilidad de vivir. La danza va más allá del hecho profesional. Bailar es algo innato en el ser humano y no tiene que estar sometido a la censura de hacerlo bien o hacerlo mal. Y es verdad que con la edad nos censuramos un poco. Eso es lo que habría que superar. Y, mira, nosotros hacemos muchísimas actividades sociales en este sentido. Yo creo que ahí somos muy pioneros porque siempre desde la compañía, a través del centro coreográfico, hacemos muchísima actividad en este sentido de transmitir los valores tan enormes que tiene la danza, más allá del hecho profesional.

Tiene el Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, el Princesa de Asturias, ¿Cuál es su premio favorito?

Bueno, yo creo que es seguir teniendo oportunidades, yo creo que ese es el gran premio. El haberlas tenido en la vida y el seguir teniéndolas. Ahora El Arbi y yo somos directores artísticos del Centro Danza Matadero, que es un proyecto histórico porque por fin hay un teatro dedicado a la danza generalista, es decir, a todas las danzas, con la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Hemos puesto en pie este proyecto, lo hemos creado, y hace un año que abrió sus puertas. Y esa oportunidad, más allá de que llevamos 36 años de compañía, de haber tenido los reconocimientos que son los que te siguen impulsando a seguir a batallar, a luchar, a defender este arte, que creo que es maravilloso.

Sigue habiendo un desconocimiento, una ignorancia, con respecto a lo que es este arte y a sus valores"

Se queja de la poca atención que se ha dado a la danza en comparación con otras artes escénicas.

Sigue habiendo un desconocimiento, una ignorancia, con respecto a lo que es este arte y a sus valores. Si esto se lleva a las instituciones que son las encargadas de salvaguardar las artes y las culturas, ahí notamos ausencias, ahí notamos faltas, ahí notamos que falta un reconocimiento institucional a gran escala y al mismo nivel que otras artes. Pero yo creo que se dan pasos, el Centro de Danza Matadero es un paso muy importante.

Si no se hubiera dedicado a la danza, ¿puede imaginar qué sería ahora?

Me gustan las matemáticas, probablemente habría profundizado más en el estudio de las matemáticas, de la historia del arte... A mí me encanta estudiar y aprender, y soy como una alumna eterna, una alumna que no va a dejar de ser alumna. Eso me habría gustado porque me da mucha curiosidad, veo que me divierte ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que me hubiera dedicado a eso. O a lo mejor a la jardinería, no lo sé. Me he dedicado a la danza porque absorbe todo mi ser, pero bueno, soy una privilegiada, siempre lo digo.

¿Qué es más importante, la técnica o la emoción?

Yo creo que van de la mano. Hay que deshacerse de ese estereotipo que puede tener la técnica de algo frío, de algo duro… La emoción es el objetivo. Por tanto, hay un proceso donde la técnica bien aplicada o aplicada en la medida nos facilita, nos aporta y nos enriquece para facilitar la emoción. La técnica es una mediadora, pero no es el objetivo de las artes, el objetivo es la emoción.