El Festival Paco de Lucía Mallorca presenta en Boston su III Beca Jóvenes Talentos con una 'masterclass' y un concierto en el Berklee College of Music

El Festival Paco de Lucía Mallorca ha presentado en Boston la III Beca Jóvenes Talentos en colaboración con Berklee College of Music, una de las instituciones musicales más prestigiosas del mundo, a través de una 'masterclas' en el Piano Department y un concierto posterior, reforzando su vocación internacional, educativa y artística.

En este contexto, Soledad Bescós, directora del Festival Paco de Lucía Mallorca, viajó a Boston con el apoyo de Hyatt Inclusive Collection, dentro del acuerdo de colaboración con Berklee Global, con el objetivo de presentar la nueva edición de la beca y reforzar alianzas con una de las principales instituciones académicas musicales a nivel internacional.

“La colaboración con el Festival Paco de Lucía Mallorca surge del compromiso de seguir tendiendo puentes entre el lenguaje universal del flamenco, el legado de Paco de Lucía —Doctor Honoris Causa por nuestra institución— y la comunidad global de Berklee. El programa de becas impulsado por el festival es una iniciativa excepcional para asegurar que su maestría no sólo perdure, sino que continúe evolucionando en las nuevas generaciones de artistas”, ha señalado desde Berklee Global María Martínez Iturriaga, senior vice president.

La masterclass y el concierto estuvieron protagonizados por el pianista Andrés Barrios, considerado uno de los pianistas más significativos de su generación, con una destacada trayectoria internacional y una nominación al Latin Grammy en 2025. Ha actuado en destacados festivales y teatros internacionales y ha colaborado con figuras de referencia del flamenco y la música contemporánea, consolidando una trayectoria que une excelencia artística, innovación y proyección global. En el concierto, Barrios contó además con la participación como artista invitado del bailaor Nino de los Reyes, ganador de un Premio Grammy y Associate Professor of Dance en el Boston Conservatory at Berklee.

Nino de los Reyes hizo historia al convertirse en el primer bailaor de flamenco en ganar un Premio Grammy, reconocimiento que recibió en la 62ª edición de los Premios Grammy (2020) como integrante de la banda del legendario músico de jazz Chick Corea, por el álbum Antidote, galardonado en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino.

El concierto, celebrado con el aforo completo, fue recibido con una ovación en pie, en un contexto académico caracterizado por la escucha atenta y el respeto por la música.

Masterclass en el Piano Department: repertorio y experiencia pedagógica

La masterclass, celebrada en el Piano Department de Berklee College of Music, estuvo dirigida al alumnado de este departamento y a estudiantes de distintos programas académicos, registrando una participación excepcional que obligó a ampliar el espacio inicialmente previsto.

El trabajo se centró en repertorio contemporáneo vinculado al flamenco, incluyendo Barcelona, composición de Olivia Pérez-Collellmir, y Meraki, obra de Andrés Barrios, abordando el diálogo entre tradición y creación contemporánea desde una perspectiva técnica, rítmica y expresiva.

En palabras de Olivia Pérez-Collellmir, Assistant Professor del Piano Department y Adjunct Professor del Ensemble Department de Berklee College of Music, y coordinadora académica de la masterclass: «Para mí, el Piano Department, y el alumnado, ésta ha sido una de las masterclasses más especiales que hemos vivido en los últimos años. La música de Andrés, su manera de comunicar y de conectar con los estudiantes generaron una expectativa enorme y un nivel de participación excepcional. Tuvimos que ampliar la sala, y ver a estudiantes de procedencias tan diversas interactuando con tanta motivación y entusiasmo fue realmente muy significativo.»

El impacto académico de la actividad fue subrayado por Dave Limina, Piano Department Chair de Berklee College of Music: «Los encuentros fueron fantásticos y enormemente beneficiosos tanto para nuestro alumnado como para el profesorado. Cada vez resulta más evidente que existe un profundo interés por los estilos flamencos dentro de Berklee».

Estudiantes: diversidad internacional y excelencia formativa

La masterclass contó con la participación de estudiantes matriculados en los programas Contemporary Spanish / Flamenco Music Ensemble y Flamenco Jazz Piano Lab, procedentes de Colombia, República Dominicana, Kazajistán, España y Estados Unidos, reflejando el carácter global de Berklee.

Entre los estudiantes participantes se encuentran José Estrada Rodríguez (Colombia), Rita Valldeperas(Barcelona), Leomar Cordero Castro (República Dominicana), Elnar Dastan (Kazajistán) y Juan Paulino Mateo (República Dominicana).

Uno de los momentos más significativos fue la interpretación colectiva de la composición Barcelona, de Olivia Pérez-Collellmir, a cargo de Dani Calderón, Álvaro Domingo Álvarez, Alexander Xhoja y José Estrada Rodríguez, generando un espacio de trabajo directo entre Andrés Barrios y el alumnado.

Berklee disfrutó del programa ofrecido por el Festival Paco de Lucía Mallorca / .

Representación institucional

Durante la visita institucional y el concierto estuvieron presentes responsables académicos de Berklee College of Music y Berklee Global, así como representantes institucionales y culturales, entre ellos Dave Limina, Marcela Castillo Rama, Simone Pilon y la cónsul general de España en Boston, Ana Durán.

Convocatoria abierta · III Beca Jóvenes Talentos 2026

El Festival Paco de Lucía Mallorca, en colaboración con la Fundación Paco de Lucía, mantiene abierta la convocatoria de la III Beca Jóvenes Talentos 2026, destinada a impulsar el talento emergente.

Con motivo del 5º aniversario del festival, esta edición se celebra como Beca Especial dedicada al baile y la danza, desde una mirada contemporánea y transversal. La persona seleccionada realizará un programa intensivo de verano en danza comercial en el Boston Conservatory at Berklee entre el 6 y el 25 de julio de 2026.

El plazo de candidaturas estará abierto del 13 de enero al 19 de febrero de 2026. La beca se entregará en la Gran Gala Inaugural del Festival Paco de Lucía Mallorca, el 13 de marzo de 2026 en el Teatre Principal de Palma, y la persona becada presentará una muestra de su trabajo el 17 de marzo de 2026 en el Teatre Municipal Xesc Forteza.

Las bases están disponibles en la web oficial del festival y en la biografía del perfil de Instagram del Festival Paco de Lucía Mallorca.

El Festival Paco de Lucia Mallorca de carácter benefico a favor de la Fundación Paco de Lucía se lleva a cabo gracias al apoyo del Ajuntament de Palma, El Teatre Principal de Palma, Consell de Mallorca, Fundacion Palma 365, Sant Frances Hotel, Can Ferrereta, Air Europa, Aico, Galeria Pelaires, entre otros colaboradores.

Sobre Berklee y Berklee Global

Berklee es el principal destino para el estudio de la música contemporánea y las artes escénicas, y representa la unión de dos instituciones pioneras, cada una con reconocido prestigio internacional e impacto cultural.

Fundado en 1867, el Boston Conservatory es la institución más antigua de las dos y uno de los más prestigiosos de Estados Unidos en las áreas de danza, música y teatro. Berklee College of Music abrió sus puertas en 1945 y fue fundado en torno al jazz y la música popular, con raíces en la diáspora africana. En 2016, ambas escuelas unieron fuerzas, dando lugar a una institución diversa e integral de artes escénicas, sin comparación en su amplitud y profundidad.

Actualmente, Berklee ofrece estudios de pregrado y posgrado, así como cursos de verano, y cuenta con campus en Boston, Nueva York y Valencia, además de un centro en Abu Dabi. Asimismo, dispone de Berklee Online, la mayor plataforma de educación musical en línea.

Berklee Global es la división que lidera la estrategia de compromiso global de Berklee con el objetivo de aportar una perspectiva global a la dirección institucional de la institución y crear nuevos modelos para el intercambio artístico, educativo y cultural. Supervisa iniciativas clave, entre ellas el programa Berklee on the Road, que ejemplifica el compromiso de llevar el entorno educativo de Berklee al mundo y de traer el mundo a las aulas de Berklee. Además, gestiona la red de Berklee Global Partners, la cual fue establecida en 1993 y agrupa 24 instituciones de 19 países. Asimismo, en 2020, inauguró el centro de Berklee Abu Dabi, el primero de la región de Oriente Medio y Norte de África.