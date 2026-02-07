Carnaval de Badajoz
ENCUESTA | ¿Cuál es tu murga favorita del Comba 2026?
La Crónica quiere conocer la opinión de sus lectores, vota a tu grupo preferido
La Crónica de Badajoz quiere conocer la opinión de los lectores y aficionados al Carnaval de Badajoz. Por ello, lanzamos la encuesta en la que poder seleccionar tu murga favorita.
¿Cuál ha sido la murga que más te ha gustado de las dos primeras jornadas de preliminar del Comba 2026? Cada noche, al finalizar la sesión, se actualizará la encuesta para que todos aquellos que quieran votar lo puedan hacer.
Primera preliminar:
Segunda preliminar:
Tercera preliminar:
Cuarta preliminar:
- Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
- Condenado por acosar en Sóller a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España
- Epstein voló a Palma en el ‘Lolita Express’ con cuatro jóvenes, en agosto del 2004
- Manuel Capa, marinero de Salvamento Marítimo en Baleares: 'Frontex es el mayor engaño que existe