Concierto solidario de góspel a beneficio de Projecte Home Balears en la iglesia de Sant Francesc de Palma

La Basílica de Sant Francesc de Palma acogió ayer viernes la cuarta edición del concierto solidario 'Nit de Gòspel', una velada musical impulsada de manera altruista desde hace cuatro años por la Coral Palma Gospel Singers. El objetivo del evento es acercar la música góspel a la ciudadanía y, al mismo tiempo, recaudar fondos para apoyar los programas de prevención, tratamiento y reinserción social que Projecte Home Balears desarrolla en las islas.

Bajo la batuta de su director, Rafel Fiol, los 47 integrantes de la coral, acompañados por cuatro músicos, ofrecieron un repertorio lleno de energía y emoción que conquistó al público desde los primeros compases. Durante la actuación resonaron temas tan potentes como Ready for a Miracle y Hit the Road Jack, junto a versiones de grandes clásicos del pop como I'm a Believer y el ya universal Let It Be. El público respondió con un entusiasmo constante ante cada interpretación.

Las aproximadamente 600 personas que llenaron la basílica disfrutaron de un ambiente vibrante que culminó con un bis muy aclamado: el emblemático Oh Happy Day, que cerraró la noche con una explosión de alegría compartida. Muchas de las personas presentes acabaron incluso bailando, atraídas por la fuerza y la vitalidad que Palma Gospel Singers imprime siempre a sus interpretaciones.

Projecte Home Balears agradece de manera especial la colaboración de la Orden Franciscana por la cesión de la Basílica de Sant Francesc, un escenario ideal para un concierto de estas características. También expresa su reconocimiento a Nou Espectacles i Esdeveniments, por todas las facilidades ofrecidas durante la organización, y a Benfet Serveis i Manteniment por su apoyo constante.

