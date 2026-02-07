Opinión | Opiniò
Bellesa efímera
La mort i la donzella ha estat un tema recurrent, ja des de l’Edat Mitjana, com a metàfora que explica que la bellesa és efímera i que pot acabar en qualsevol moment. Pintors, novel·listes, músics… han volgut tractar aquest tema.
Aquí tenim alguns exemples: Una cançó popular en els segles XII-XIII, una pintura de Hans Baldung en el segle XVI, dues pintures d’Edvard Munch, un ballet de Nikos Skalkottas, una obra teatral d’Ariel Dorfman, una pel·lícula de Roman Polanski, una òpera de Jonas Forssell, fins i tot un còmic de Nina Ruzicka i, naturalment, el Quartet del mateix títol de Franz Schubert, que avui sonarà en el teatre d’Inca en la versió que elaborà Gustav Mahler i que interpretaran el Quartet Quiroga i els membres de l’Orquestra de Cambra de Mallorca.
Schubert va escriure la peça original el 1824, quan ja sabia que s’estava morint. És, per tant, una espècie d’acomiadament del món que fa el compositor.
El títol, La mort i la donzella povè del segon moviment, en el qual Schubert agafa una melodia provinent d’un lied que sobre aquesta idea havia escrit set anys abans, el 1817, a partir d’un text de Matthias Claudius en el qual la donzella dialoga amb la mort:
-«Passa de llarg! Fuig, ferotge home dels ossos! Encara som jove. Fuig i no em toquis!
-Dona’m la mà, bella i dolça criatura! Som el teu amic i no et vull castigar! Anima’t! No som ferotge. Dormiràs tendrament entre els meus braços!».
La música d’aquesta obra curta, contrasta la por inicial de la Donzella, cantada a través dels aguts de la soprano amb la calma seductora y més greu de la Mort. Tot i semblar una melodia senzilla, és plena d’intensitat emocional, que el compositor sap transmetre.
I, malgrat ser un lied curt, quan es traspassa a quartet de corda dona encara més de sí, convertint-se en inquietant.
Estructurat en quatre moviments, l’obra instrumental, conté, a més de la melodia agafada de la cançó, altres temes tots ells molt inspirats, com el de l’inici i el de l’Scherzo.
De veres que, si teniu ocasió, no us podeu perdre aquesta cita, la d’avui capvespre a Inca.
