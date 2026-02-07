La prèvia
Bach i altres propostes
Avui capvespre i en el Conservatori de Palma, l’Orquestra d’alumnes del Superior oferirà un concert com a resultat d’unes sessions en les quals el director, Manel Valdiviseo, ha treballat partitures de Ros-Marbà, Benjamin Britten i Nacho González Rosado. La cita és a les 20 hores.
També avui comença a l’església de Santa Creu de Palma (20.30h), un cicle d’orgue, amb el mestre Winfried Bönig de la Catedral de Colònia.
En el Teatre d’Inca (19h), avui, tenim l’Orquestra de Cambra de Mallorca i el Quartet Quiroga, que junts interpretaran una obra mestra de la música de cambra: la versió que Mahler feu del quartet de Schubert La mort i la donzella.
Demà diumenge tenim una cita amb el soul, ja que a l’Auditòrium de Palma (19h) es presenta la proposta The best of soul, amb temes d’Otis Redding, Sam Cooke o Aretha Franklin, entre altres. I a les 17 hores i a la sala Mozart del mateix espai, un musical per a tota la família: La família Madrigal.
A Inca, en el claustre de Sant Domingo (18h) demà comença el Festival de Música barroca amb un recital de cant i clavecí i en el qual la soprano Noelia Consoni i el teclista Tomeu Seguí interpretaran alguns dels Cants Schemellis, que porten el nom del recopilador, Georg Christian Schemelli, músic i pedagog.
De cara dilluns tenim també en el Conservatori (20.30h) el mensual concert de la Fundació Studium Aureum, que en aquesta ocasió ens proposa un programa titulat genèricament Pax et Serenitas, format per obres de James Whitbourn i Arvo Pärt.
