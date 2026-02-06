Meduza, Miss Monique y Elkins se suman al Closing Party del Mallorca Live 2026

Mallorca Live, el festival musical más importante de les Illes Balears, contará en este 2026 con un Closing Party por todo lo alto encabezado por David Guetta y su espectáculo The Monolith Show, en una jornada de clausura a la que hoy se han sumado nuevos artistas. Tres destacados nombres de la electrónica actual llegados desde Italia (MEDUZA y Elkins) y Ucrania (Miss Monique) aterrizaran el domingo 14 de junio al Recinto Mallorca Live de Calvià.

El broche de oro de la novena edición del festival cuenta ya con el 70% de aforo vendido y las últimas entradas para la nueva zona Terraza están disponibles –además de las entradas generales, VIP y Premium– en la web www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.

La revolución electrónica de MEDUZA

El trío italiano nominado al Grammy MEDUZA ha liderado el regreso de la música house a la radio diurna mundial con un éxito sin precedentes. Desde su debut en 2019, Piece of Your Heart, se ha convertido en el artista italiano con mayor audiencia global en streaming en la historia de la música italiana. Sus sonidos característicos cautivan al público tanto en discotecas como en escenarios principales, generando una insaciable demanda en los principales festivales y residencias de Tomorrowland, EDC, Coachella, Las Vegas e Ibiza. Una de sus próximas citas será con el Closing Party de Mallorca Live 2026 el 14 de junio.

En los últimos años, MEDUZA ha presentado la canción oficial de la UEFA EURO 2024, ‘FIRE’, junto con OneRepublic, y en 2025 el trío milanés consolidó su estatus como titanes de la música electrónica, fusionando irresistibles ritmos house con innovadores elementos en directo. Además de su increíble éxito en Ibiza, MEDUZA dominó festivales de todo el mundo, siendo cabezas de cartel en EDC Las Vegas y Tomorrowland. Estos hitos también se ven reforzados por un impresionante catálogo de remixes cuidadosamente seleccionados para artistas como MK, Ed Sheeran y Faithless, que muestran la capacidad de Meduza para crear canciones sobresalientes para la pista de baile cuando es necesario, mientras lanza himnos de tech house como No Sleep y su colaboración Another World con HAYLA.

Miss Monique, el fenómeno global del streaming

DJ, productora y fundadora de un sello discográfico nacida en Ucrania, Miss Monique alcanzó proyección mundial durante la pandemia, y se convirtió en un fenómeno global tanto en YouTube como en el mundo del club y del streaming. Pionera de la escena del house progresivo y el techno melódico, presentará su emocionante set el 14 de junio en el Closing Party de Mallorca Live 2026.

Ya era un nombre destacado en su Ucrania natal, así como en los países vecinos, pero fue durante el confinamiento cuando se volvieron virales los sets que retransmitía en directo desde el estudio de su casa. A medida que se redujeron las restricciones, su perfil se disparó cuando sus seguidores de internet de todo el mundo finalmente pudieron verla en directo, atrayendo a público desde Argentina hasta Canadá, Ibiza (incluyendo varios shows con David Guetta) y Estados Unidos (su debut en Coachella). En 2025 realizó su primera residencia en Ibiza y encabezó por segunda vez el escenario principal de Tomorrowland. Además, Miss Monique es una respetada promotora del talento emergente (en 2019 creó su sello, Siona Records), y su propia carrera ha vivido un ascenso imparable, remezclando temas como Sorry de BLOND:ISH con Madonna, I Don’t Wanna Wait para David Guetta y One Republic, y Ring de Lufthaus, el proyecto dance de Robbie Williams.

La pasión por la música de Elkins

Elkins lleva la música en la sangre desde que era niño. Empezó tocando la batería y luego se convirtió en DJ, siempre persiguiendo su sueño: crear música y ser curador musical. A los 12 años ya presentaba su propio programa de radio y a los 14 ya ofrecía sets al aire libre en clubes cerca de su casa en Cerdeña (Italia). Continuó pinchando en clubes de toda Europa durante años, y luego se mudó a Ibiza. Trabajando con los mejores DJs y fiestas del mundo, comprendió qué es lo que hacía que la música –en concreto, el house melódico underground– fuera de primer nivel. La pasión de Elkins por la música lo ha llevado a explorar sus otras facetas, y, durante años, ha presentado y gestionado de primera mano algunos de los eventos y los talentos más reconocidos de la industria.

Todo ello le ha proporcionado un profundo conocimiento del panorama de la industria musical y de lo que se necesita para crear una fiesta y una experiencia realmente excepcionales, como podremos presenciar en el Closing Party de Mallorca Live 2026 el 14 de junio. Capturar esta experiencia y sus emociones es su objetivo en su regreso a la producción musical. Elkins lleva a los oyentes a un viaje electrizante con su característico sonido de deep house melódico, acentuado por influencias Afro, impulsándolos a sentirse vivos, amar más y crear nuevos recuerdos, gracias a temas como Layers.

Mallorca Live 2026

La novena edición del festival se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el recinto Mallorca Live de Calvià, con un nuevo formato de dos días y el Closing Party el domingo 14 de junio.

El cartel combina grandes nombres internacionales como Cypress Hill, The Prodigy y The Libertines, junto a artistas nacionales de primer nivel como Aitana, Viva Suecia, Dani Fernández, Belén Aguilera, León Benavente, La Plazuela, Lia Kali, rusowsky, Standstill y Ultraligera, entre otros.

Toda la información así como los abonos generales (desde 109€) y entradas de día (desde 65€) están disponibles en la web www.mallorcalivefestival.com, y la ticketera oficial Entradas.com.