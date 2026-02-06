La Fundación Juan March de Palma muestra los inicios en la fotografía de Cristóbal Hara

La Fundación Juan March de Palma inaugura el próximo día 10 la exposición Cristóbal Hara: principiante, en la que muestra la obra más temprana de este Premio Nacional de Fotografía, que además participará en los encuentros fotográficos organizados con la Fundació Toni Catany.

La exposición recoge los inicios de Hara como fotógrafo. / Fundación Juan March

Muchas de las fotografías que se podrán ver en la Juan March las realizó Cristóbal Hara (Madrid, 1946) mientras cumplía con el servicio militar en Cuenca. “Introduje una pequeña Leica IIIf y sacaba fotos a escondidas. Si me llegan a pillar estaría todavía en el calabozo”, recuerda el fotógrafo. Con veintidós años, cuando estudiaba Administración de Empresas en Alemania, conoció el trabajo de Henri Cartier-Bresson y decidió dedicarse a la fotografía.

La exposición se podrá visitar hasta el 2 de mayo. / Fundación Juan March

Esa etapa temprana de su carrera en la que se centra la exposición, que se podrá ver hasta el 2 de mayo, es la que más disfrutó Cristóbal Hara, según ha explicado él mismo. Son fotografías en blanco y negro, escenas cotidianas con las que se iba encontrando. “No me extrañaría haber hecho mis mejores imágenes en momentos en que me he sentido aprendiz y principiante”, afirma. Relata que aprendió a fotografiar recorriendo las calles de Cuenca y Colmenar Viejo, mientras hacía la mili, y después durante sus viajes por Yugoslavia, Londres o España. Fue después cuando comenzó a colaborar con agencias y revistas y numerosos proyectos de fotografía en color.

La exposición se inaugurará con una conversación entre Hara, Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March, y el también fotógrafo Horacio Fernández, el 10 de febrero. Antes, este sábado, será el protagonista de los encuentros fotográficos organizados con la Fundació Tony Catany.