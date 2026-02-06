La Fundació Miró Mallorca finaliza la instalación de cinco esculturas monumentales en su jardín

La Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca ya cuenta en su jardín con cinco esculturas monumentales de Joan Miró que pasan a formar parte del fondo de la institución como depósito temporal y que podrán contemplarse de manera gratuita, ya que el acceso a esta zona es libre.

La instalación de estas piezas se ha llevado a cabo entre este jueves y viernes y ha implicado reubicar otras esculturas en la amplia zona ajardinada. Las obras que se han incorporado son Torse (1969), Personnage (1974), dos esculturas con el mismo título y fecha: Tête (1974), Tête (1974), y Statue(1975), todas ellas fundidas en bronce en los talleres de Susse (París) y Bonvicini (Verona), y han formado parte de la reciente exposición La força inicial, en la Llotja de Palma, como parte de Paysage Miró.

Según ha informado la Fundació Miró, la instalación de estas obras en el jardín responde a la voluntad del artista catalán de situar la escultura en diálogo con la naturaleza, una idea que desarrolló también en la Fondation Maeght de Saint-Paul-de-Vence, donde participó activamente en la creación del Laberint. Tal como él mismo afirmaba en 1957: «En Mallorca quiero hacer esculturas monumentales, para colocar entre los árboles y en las rocas de la costa».

Noticias relacionadas

Las esculturas presentan una estrecha relación con el paisaje y la cultura del entorno. Torse (1969) parte de la forma de un pequeño tomate de Mont-roig del Camp; Personnage (1974) combina una superficie lisa con leves protuberancias que rompen la simetría; Tête (1974) se inspira en una “montra” cerámica; Tête (1974) tiene su origen en una “galleta de aceite”, ampliadas mediante pantógrafo; y Statue (1975) ejemplifica el paso de la cerámica al bronce, con una superficie rugosa y volúmenes muy marcados.