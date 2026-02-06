Éxito de participación en la presentación de la nueva temporada cultural de Apropa Cultura Balears

Apropa Cultura Balears ha celebrado este viernes la fireta de presentación de la nueva programación cultural Febrero–Agosto 2026 en el patio de Can Balaguer. El encuentro ha sido un éxito de participación, con la asistencia de cerca de 300 personas, y ha logrado reunir en un mismo espacio a programadores culturales de Mallorca, autoridades institucionales y profesionales y personas vinculadas a centros sociales.

La jornada se ha consolidado como un espacio de encuentro y diálogo directo entre los principales agentes culturales de la isla y el ámbito social y de la salud. Durante la fireta se han presentado más de 200 nuevas actividades y espectáculos —visitas a museos y exposiciones, conciertos, cine y propuestas de teatro, música y danza— dirigidos a los centros sociales y de la salud adheridos a la red. El formato de fireta ha facilitado el intercambio directo, la resolución de dudas y la organización de las actividades de la nueva temporada, favoreciendo una relación más cercana entre programadores culturales y profesionales sociales.

Uno de los aspectos más valorados por los asistentes ha sido la posibilidad de disponer de un espacio presencial para conversar directamente con los programadores culturales, más allá de la plataforma digital. En este marco, durante la fireta se ha llevado a cabo una dinámica participativa en la que se han recogido preguntas, dudas e inquietudes que se plantean las personas de los centros sociales antes de asistir a una actividad cultural.

Se han recogido aportaciones tanto de los profesionales como de las propias personas participantes. Estas cuestiones ayudan a visibilizar dudas, necesidades y retos a menudo invisibles, y se convierten en una herramienta clave para aprender, mejorar y avanzar en la accesibilidad, la participación y la experiencia cultural de todas las personas.

La red crece con cinco nuevas incorporaciones culturales

La nueva temporada llega también con una red en clara expansión. Se incorporan cinco nuevos programadores culturales: Fundació Toni Catany, Es Gremi, Estudi General Lul·lià, Obra Cultural Balear y CineCiutat. Estas nuevas adhesiones son una muestra de la consolidación del programa y del creciente compromiso del sector cultural de Mallorca con una oferta cada vez más amplia, diversa y accesible en todo el territorio.

La jornada ha contado con la presencia de Pedro Vidal, secretari autonòmic de Cultura i Esports del Govern Balear; Marina Micaela Fiscaletti Marques, directora general de Benestar Social; Maria Francesca Rigo, directora insular de Persones amb Discapacitat de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS); Carme Bosch, directora general de Salut Mental; Fernando Gómez de la Cuesta, coordinador general de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de Palma, y Gori Vicens, director de projectes culturals de l’Ajuntament de Palma.

Durante el encuentro, Marina Micaela Fiscaletti ha puesto en valor la importancia de la cultura como un elemento imprescindible para la inclusión y la transformación social. En esta misma línea, Maria Francesca Rigo ha destacado la consolidación de Apropa Cultura como un recurso estable de acceso a la participación cultural para las personas en situación de vulnerabilidad y dependencia. Por su parte, Carme Bosch ha subrayado el papel fundamental de la cultura en el bienestar emocional de todas las personas.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència del Govern de les Illes Balears, la Direcció General de Salut Mental, el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) y la Fundació “la Caixa”.

Reconocimiento estatal al compromiso social del proyecto

Apropa Cultura ha sido recientemente reconocido a nivel estatal con la sexta posición del ranking Lo Mejor de la Cultura 2025, elaborado por la Fundación Contemporánea con el apoyo de CREA SGR, dentro de la categoría de iniciativas ejemplares por su compromiso social.

“El acceso a la cultura es un derecho, dignifica a la persona y normaliza su plena inclusión en la sociedad”. Apropa Cultura nace en 2006 en Cataluña con la voluntad de mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través de la cultura.

El proyecto llegó a Baleares en 2021. Apropa Cultura Balears es un programa en red, único, innovador y pionero en nuestras islas, que conecta a programadores culturales y entidades sociales que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad para facilitar y dinamizar su acceso a la programación cultural. A través de la plataforma digital www.apropacultura.org se abre una ventana única de acceso a la cultura para entidades y centros sociales.

En Baleares, Apropa Cultura cuenta ya con 54 programadores culturales adheridos y 319 centros o servicios de entidades sociales registrados. En estos cuatro años se han facilitado más de 54.000 experiencias culturales y se han ofrecido más de 3.000 propuestas culturales. Cada día son más las personas que creen en una Cultura Inclusiva y forman parte activa de la red Apropa, que crece gracias al esfuerzo conjunto de iniciativas públicas y privadas y, en definitiva, a la constancia y la ilusión de las personas que la hacen posible.

En febrero de 2024, Apropa Cultura Balears fue galardonada con el Premio a la Innovación Social 2023 del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) del Consell de Mallorca y, en junio de 2025, con el Premio Solidaridad en los Premis Diario de Mallorca.