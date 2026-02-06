Obituari
Adéu a Gabriel Tomàs ‘Tàlvio’, una veu incòmoda i imprescindible de la literatura mallorquina
«Només els morts han vist la fi de la guerra».
Plató d’Egina ( 427aC-347aC), filòsof grec. Amb Sòcrates i Pitàgores és considerat un dels pares de la filosofia clàssica.
Diu un popular adagi que se’n solen anar els bons, i que a la terra hi quedam els mediocres. Un altre, que moren els que no ho mereixen i segueixen vivint els que potser no aporten massa. Sigui com sigui, la mort de Gabriel Tomàs i Alemany ( en ‘Tàlvio’, pels andritxols i andritxoles) deixa orfes a molta gent. Se’n va un home que va donar molt més que va rebre. Amant del futbol i del seu estimat Club Esportiu Andratx, estimà la Vila i la seva vida cultural.
Practicà el realisme, un tipus de literatura incòmode. I, en una obra que es podria posar com a lectura obligatòria als instituts, retratà de manera més que encertada el pas de la Mallorca rural i encara caciquil al de la turística. Corbs afamegats no tan sols fa significar el Premi Ciutat de Palma de novel·la de l’any 1970 per a l’autor. També la confirmació d’una generació de literats catalanoescrivents mallorquins - Antoni Serra, Gabriel Janer-Manila, Maria Antònia Oliver, citar-ne alguns - disconformes amb el relat desenvolupista instaurat a la societat illenca. Èxit efímer: no a tothom li va interessar llegir els possibles abusos que es podien estar cometent al costat de ca seva. Potser tampoc als mateixos literats mallorquins de l’època.
Encara que íntim amic de Baltasar Porcel i Pujol, el seu pas per la Barcelona dels Barral, Herralde, Cahner, Rahola, Tusquets i demés membres de l’aristocràcia editorial catalana no va ser massa reexit. Tampoc la gauche divine - Regàs, Bohigas, la família Goytisolo Gil de Biedma, els germans Maragall, etc - el varen poder o voler entendre. Va ser certament incòmode per segons qui saber que un mallorquí, cuiner de professió i autodidacta, qui per necessitats familiars havia deixat l’escola als dotze anys, arribàs a tenir una veu tan o més sòlida que altres, potser més formats.Certament, potser el seu caràcter tampoc degué ajudar massa. Aquell microcosmos pogué amb penes i suors absorbir un Porcel. No dos. Salvant les distàncies, la seva trajectòria a la Ciutat Comtal era com la que arribaren a viure Juan Marsé o el mateix Manuel «Manolo» Vázquez Montalbán. Tan sols que ambdós varen tenir un «pijoaparte» o un «Pepe Carvalho» per demostrar la seva vàlua.
Ha mort un home de Lletres, en majúscules. Maltractat pels seus contemporanis per diverses raons. Però, per damunt de tot, un ciutadà educat i savi. Potser exigent, però - com tothom - amb les seves dèries: tenir un tassó d’aigua a vessar sempre a mà, menjar molt depressa - darrerament, no tant - o xerrar de l’Andratx de quan era jove. En aquest sentit, el poble perd una font d’història oral de primera magnitud. Fins fa molt poc llegia el diari cada dia i es sentia part d’aquest món. El seu molt opinable final, fulminant , deixa sobre la taula la qualitat mèdica de les residències de majors. Però aquesta, si em permeten, és una altra història.
Te trobaré a faltar, entranyable rondinaire.
