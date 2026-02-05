Técnicos de Patrimonio de Mallorca analizan miles de piezas arqueológicas expoliadas de “valor incalculable”

El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca y el Museu de Mallorca inician el inventario y valoración científica de las numerosas piezas arqueológicas que la Guardia Civil se incautó en octubre de 2024, tras descubrir que una ciudadana alemana intentaba sacar de la isla unas cincuenta monedas antiguas. El caso está todavía en fase de instrucción judicial y se está investigando a tres personas, todas de nacionalidad alemana, por presunto delito de expolio al que se podría sumar el de contrabando.

Entre el material arqueológico incautado, custodiado en el Museu de Mallorca, hay un gran número de piezas entre las que destaca el conjunto de 1.574 monedas antiguas, desde la época griega hasta la Edad Media, de las que la mitad pertenecen a la época romana imperial. También hay tres ánforas, lámparas, ungüentarios, vasijas, cerámicas y espadas, aunque desde Patrimonio no descartan encontrar más "sorpresas” cuando comiencen con su inventario. Lo que sí han avanzado es que desde el punto de vista patrimonial su valor es “incalculable”, en palabras de Antònia Roca, vicepresidenta del Consell.

Tras la autorización del juzgado que investiga el caso, Patrimonio ya puede comenzar con el inventario y valoración de cada objeto incautado, aunque se desconoce el número total, podrían ser cerca de 2.000. Roca y la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, han desempaquetado ante los medios de comunicación algunas de estas piezas, como una espada y un ánfora que han estimado como procedente de un yacimiento subacuático por las incrustaciones.

El capitán jefe del Seprona, Pedro Manuel García Guzmán, ha informado que hay tres personas de nacionalidad alemana residentes en Mallorca que están siendo investigadas por este patrimonio expoliado, una de ellas, el padre de la mujer que intentaba sacar las monedas de la isla, ya ha fallecido. Fue en el control del aeropuerto donde se detectaron que esa ciudadana, una persona mayor, llevaba consigo unas 50 monedas antiguas. El resto de material que se ha mostrado este jueves en el Museu de Mallorca fue hallado en su domicilio.

Según ha indicado el responsable del Seprona, todavía no se puede determinar si todas estas piezas expoliadas proceden de yacimientos de la isla -las hay de origen terrestre y otras acuático-, pero sí ha considerado que tal cantidad de objetos responde a muchos años de expolio. Esta ha sido “una de las incautaciones más importantes” en material arqueológico, ha añadido.

García Guzmán también ha comentado que la ciudadana alemana que intentaba sacar las monedas con destino a Alemania después colaboró con la Guardia Civil.

A petición del juzgado de instrucción de Manacor que lleva la investigación, expertos en arqueología analizarán las piezas, que se conservan en un estado “deficiente”, ha señalado Salvà.

Daños en los yacimientos

Tanto la consellera de Cultura y Patrimonio como la directora del Museu de Mallorca han incidido en la gravedad del expolio de los yacimientos arqueológicos. “Cuando hay un expolio de piezas arqueológicas no supone solo una pérdida importante de patrimonio o una posible comercialización ilegal de estas piezas, sino que se pierde una parte importante de nuestra historia, porque cuando se extrae el material de un lugar en concreto hace que se pierda parte del contexto arqueológico, no podremos saber dónde se encontraba esa pieza o qué piezas arqueológicas puede haber relacionadas con aquellas extraídas”, ha advertido Antònia Roca. Por ello, ha hecho un llamamiento a la concienciación para proteger las piezas arqueológicas y dejarlas donde estén y avisar a Patrimonio.

Hasta el momento solo se han estudiado las monedas, que los expoliadores tenían clasificadas y las guardaban en álbumes con anotaciones. “Es importante destacar el daño que se ha producido, un daño arqueológico. Las piezas siguen hablando aunque se hayan descontextualizado, pero a veces estos hallazgos nos podrían hacer modificar la historia de Mallorca, con lo cual es importante una concienciación por parte de toda la ciudadanía, que expoliar es quitar nuestra historia”, ha añadido Salvà.

El Consell prevé exponer parte de estas piezas cuando finalice esta fase de inventario y valoración.