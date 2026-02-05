La Simfònica Sant Cugat, dirigida por Salvador Brotons, se entrega al mallorquín Josep Prohens

El compositor Josep Prohens (Felanitx, 1956) será protagonista del concierto que el próximo día 13 ofrecerá la Orquestra Simfònica Sant Cugat (Barcelona), que estará dirigida por el que fuera director de la Simfònica de Balears, el también compositor Salvador Brotons.

La Simfònica Sant Cugat interpretará la obra de Prohens que lleva por título Música per a Orquestra Núm. 1, que fue estrenada en 1993 por la Simfònica de Balears en el Auditorium de Palma, bajo la batuta de Fabiano Monica. Se trata de una obra estructurada en un solo movimiento y orquestación clásica, incorporando el piano y la percusión como elementos de color.

“Su construcción formal es de un primer tiempo de sinfonía-sonata, estructura que a menudo aparece en mis obras porque me permite desarrollar estados de ánimo diferentes”, explica su autor.

“La obra surge de un sonido al azar y el objetivo era producir todas las combinaciones posibles de este sonido, utilizando los elementos que se ponen al alcance del compositor”, añade Prohens.

Josep Prohens también es autor de obras como Somnis, colección de cinco piezas para piano con la que viajó en su día hasta Washington DC; o Impressions, disco que define con una palabra, "sinceridad", y que reúne piezas escritas entre 2001 y 2016 y en cuya presentación participó su amigo Antoni Parera Fons (Premio Nacional de Música 2016).