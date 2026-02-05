Llorenç Perelló, director del IEB, sustituirá a Ricarda Vicens en la dirección general de Cultura

Llorenç Perelló, hasta ahora director del Institut d'Estudis Baleàrics y alcalde de Alaró, será el próximo director general de Cultura, según ha podido confirmar este diario.

El relevo se produce tras la dimisión de Ricarda Vicens, que desempeñaba el cargo desde 2023 y ha dimitido por motivos personales.

Llorenç Perelló, licenciado en Filología Catalana, es también el alcalde de Alaró.

Buscan sustituto para el IEB

Según ha sabido este diario, el Govern nombrará próximamente a un nuevo gerente del Institut d'Estudis Baleàrics, ya que Perelló dejará el cargo para asumir la nueva dirección cultural.

El nuevo director general de Cultura era hasta ahora el máximo responsable de Política Lingüística del Govern, después que el IEB asumiera estas competencias debido a la supresión de la dirección general del área, que existía en el anterior Govern del Pacte.