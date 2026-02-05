El IEB subvenciona con 100.000 euros a Casa Planas para la gestión de su fondo documental

El Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha concedido una subvención directa de 100.000 euros a la Fundación Casa Planas Imagen y Turismo para la conservación de su fondo documental, constituido a partir del legado del fotógrafo, empresario y documentalista, Josep Planas y Montanyà.

El fotógrafo creó en 1947 Casa Planas, que se convirtió en un centro neurálgico de producción y distribución de imágenes que han contribuido decisivamente a la construcción de la memoria visual de Mallorca y, por extensión, de Balears, según explicó ayer la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado. Su actividad transcendió el ámbito comercial para convertirse en un agente cultural de primer orden, capaz de documentar con rigor y sensibilidad la transformación social, urbanística, turística y paisajística del archipiélago.

La subvención del IEB es para garantizar la preservación, catalogación, difusión y activación cultural de un patrimonio documental y artístico de valor excepcional.

El fondo documental de Casa Planas constituye un archivo de gran valor histórico, artístico y etnográfico. Dicho fondo permite reconstruir con precisión el proceso denominado de «balearización» del territorio, la evolución del turismo de masas, las dinámicas sociales de la posguerra y del desarrollismo, así como los usos y costumbres de la sociedad mallorquina durante más de cuatro décadas.