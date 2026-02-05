Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayuda económica

El IEB subvenciona con 100.000 euros a Casa Planas para la gestión de su fondo documental

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes pone en valor la labor de construcción de la memoria visual de Mallorca y, por extensión, de las islas

Marina Salas, directora de Casa Planas

Marina Salas, directora de Casa Planas / Guillem Bosch

EFE

Palma

El Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) ha concedido una subvención directa de 100.000 euros a la Fundación Casa Planas Imagen y Turismo para la conservación de su fondo documental, constituido a partir del legado del fotógrafo, empresario y documentalista, Josep Planas y Montanyà.

El fotógrafo creó en 1947 Casa Planas, que se convirtió en un centro neurálgico de producción y distribución de imágenes que han contribuido decisivamente a la construcción de la memoria visual de Mallorca y, por extensión, de Balears, según explicó ayer la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado. Su actividad transcendió el ámbito comercial para convertirse en un agente cultural de primer orden, capaz de documentar con rigor y sensibilidad la transformación social, urbanística, turística y paisajística del archipiélago.

La subvención del IEB es para garantizar la preservación, catalogación, difusión y activación cultural de un patrimonio documental y artístico de valor excepcional.

El fondo documental de Casa Planas constituye un archivo de gran valor histórico, artístico y etnográfico. Dicho fondo permite reconstruir con precisión el proceso denominado de «balearización» del territorio, la evolución del turismo de masas, las dinámicas sociales de la posguerra y del desarrollismo, así como los usos y costumbres de la sociedad mallorquina durante más de cuatro décadas.

