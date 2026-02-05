Febrer Negre se expande a Binissalem tras quedarse sin ayuda del Ayuntamiento de Palma

El festival cultural Febrer Negre ya no cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de Palma, una colaboración que ha ido disminuyendo desde el cambio de gobierno en Cort en 2023. Por ello, sus responsables han replanteado el programa de la próxima edición, que se celebrará del 11 al 14 de febrero con actos en la biblioteca Can Sales y también en la Casa Llorenç Villalonga en Binissalem. Gil Pratsobrerroca, autor revelación del último año y superventas con El joc del silenci, es uno de los invitados a este ciclo de novela negra.

Francesc Sanchis y Glòria Forteza-Rey, organizadores de Febrer Negre y responsables de las librerías Embat y Quars, han explicado las novedades de esta XVI edición, que se ha quedado sin la ayuda de Cort. “Salimos de Palma porque la relación con la ciudad no ha cuajado”, ha explicado el librero y comisario del festival. “Nuestra intención es que se lo hicieran suyo, que fuera una actividad del Ayuntamiento de Palma, pero no ahora, desde hace diez años, pero veíamos que este proyecto no les interesaba. ¿Por qué ellos tienen que pasar un mal rato y nosotros enfadarnos? Pues lo dejamos estar… En junio y julio intentamos tener una reunión y ni siquiera la tuvimos. No interesa”, ha añadido Sanchis sobre la extinta colaboración con el área de Cultura municipal.

Este hecho les ha obligado a replantearse su idea original, que fuera un festival de Palma, y se han buscado nuevos aliados. Entre ellos, la biblioteca Can Sales, que acogerá la conferencia inaugural, pronunciada por el profesor Javier Rivero Grandoso, y la proyección de La jungla de asfalto, el próximo miércoles, 11 de febrero. Además, esta nueva colaboración les permitirá incluir teatro en el programa, con La sospita, a cargo de la compañía Teatrix, el 12 de febrero.

Con la Fundació Mallorca Literària, Febrer Negre también llegará a Binissalem. Allí, el 14 de febrero, tendrá lugar la conferencia de Irene Solanich sobre La generació dels 70 i la construcció del relat criminal en català, la presentación del libro de Sebastià Bennasar y el vermut de clausura.

Autores y presentación de libros

El escritor y guionista catalán Gil Pratsobrerroca presentará su primera novela, El joc del silenci, el viernes 13 de febrero en Embat, a las 17.30 horas. Su obra es una mezcla de noir rural con thriller psicológico, en cuya trama hay giros inesperados, flashbacks y escenas cercanas al terror. El libro de este autor se ha colocado entre los más vendidos en catalán en las últimas semanas.

También el viernes y en la misma librería, a las 18.30 horas, la escritora Empar Fernández presentará El instante en que se encienden las farolas. Francesc Sanchis, lector de esta autora premiada en los festivales Tenerife Noir, Granada Noir y en la Semana negra de Gijón, ha comentado que este título recuerda a las novelas sociales españolas.

El tercer escritor que presentará su libro es el periodista Aitor Marín, también el viernes, en Embat, a las 19.30 horas. Será por dinero es una novela en la que con ironía se describen situaciones en las que contrasta la clase media baja con la clase alta y en la que introduce temas actuales.

Noticias relacionadas

El mallorquín Sebastià Bennasar presentará Malesànimes, un homenaje a la novela negra 1280 almas de Jim Thompson. Será el sábado, a las 11.35 horas en Binissalem.