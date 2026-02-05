Dimite por motivos personales la directora general de Cultura del Govern, Ricarda Vicens

La directora general de Cultura del Govern, Ricarda Vicens, ha dimitido por motivos personales, según han confirmado a este diario fuentes del Ejecutivo balear.

Ricarda Margarita Vicens Schluhe (1963) llegó al cargo de directora general de Cultura en octubre de 2023, nombramiento que se produjo el mismo día que el de Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes.

Noticias relacionadas

Hotelera de profesión durante más de 30 años, Vicens ha estado vinculada desde hace años al sector cultural. Fue concejala de Cultura, Igualdad y Mujer en el Ayuntamiento de Santanyí durante ocho años y es la impulsora de la iniciativa Canal'Art Santanyí, muestra de galeristas de arte profesionales, establecimientos y particulares que tiene como objetivo promover el trabajo de los artistas y convertir el municipio en un escaparate de arte contemporáneo.