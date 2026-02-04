Estas son las actividades programadas para el Any Gaudí en Mallorca

La Catedral de Mallorca ha diseñado un programa de actividades de divulgación y dinamización que incluye una exposición temporal, conferencias, un simposio internacional, un acto institucional y visitas teatralizadas, entre otras muchas, dirigidas a públicos diversos con el objetivo de generar espacios de diálogo sobre la figura de Antoni Gaudí, “un hombre profundamente cristiano, creyente, que iba a misa cada día” y que trabajó para que “Dios y el evangelio fueran conocidos”, ha señalado hoy el Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la presentación del Any Gaudí, que conmemora el centenario de la muerte de uno de los nombres más reconocidos y disruptivos de la arquitectura del siglo XX.

Taltavull ha recordado que actualmente la Iglesia católica tiene abierto un proceso de canonización sobre el artista y ha explicado la relevancia de la intervención que Gaudí realizó en la Seu entre 1904 y 1915, convirtiendo a la Catedral en el único monumento histórico en el que el arquitecto barcelonés desarrolló su creatividad, una obra que diferencia la Seu de otros espacios en los que intervino. “La reforma de la Seu es una intervención única en la carrera de Gaudí, y no es una opinión, es un hecho histórico”, ha apuntado Andreu Villalonga, director de la Càtedra Seu de Mallorca de la UIB.

Siguiendo las pautas del entonces obispo de Mallorca, Pere Joan Campins, -“no se puede entender la importante intervención de Gaudí sin Campins”, ha subrayado el deán Antoni Vera-, el arquitecto catalán llevó a cabo una renovación del arte sacro para ponerlo al servicio de la fe y la liturgia. La adaptación del espacio interior de la Catedral, que consistió principalmente en el traslado del coro, la recuperación de la visibilidad de la cátedra episcopal, y la colocación del altar en la entrada del presbiterio, son los ejes básicos de las pautas de restauración litúrgica que le encomendó el obispo Campins.

El baldaquino sobre el altar, la transformación de la iluminación de la Seu, el mural cerámico que rodea la cátedra episcopal, el proyecto de reforma de la capilla de la Santísima Trinidad o el conjunto de mobiliario litúrgico diseñado por Gaudí completan el extraordinario recorrido sobre la impronta de Antonio Gaudí en la Catedral de Mallorca.

Un momento de la rueda de prensa celebrada hoy en la Seu / Gabi Rodas

Conjunto de actividades

El programa de actividades se inaugurará este domingo 8 de febrero, con una Misa estacional que presidirá el obispo, a las 10.30 horas.

Ya en marzo tendrá lugar el Ciclo Fundamentos del Arte Sacro- Vivencias de fe y Cultura, que constará de una conferencia sobre el contexto eclesiástico de la reforma y una visita guiada. La conferencia la ofrecerá Teodor Suau, ex deán de la Catedral y canónigo emérito, con el título Pere Joan Campins, un obispo al servicio de su tiempo, en el Museo de Arte Sacro de Mallorca, el 11 de marzo (18 horas). La visita está prevista para el 14 de marzo (10 horas), bajo el título La reforma de la Seu de Antoni Gaudí. Una visita guiada por el obispo Campins, a cargo de Andreu Villalonga (en la Seu).

De junio a septiembre se podrá visitar una exposición temporal que, bajo el título Gaudí a la Seu, presentará la reforma que realizó a través de documentos, piezas y recursos interpretativos. La exposición ofrecerá una aproximación rigurosa al contexto, al proceso creativo y al alcance de la intervención del arquitecto.

En el mes de noviembre se celebrará el Simposio Internacional Propuestas Artísticas Contemporáneas y Renovación Litúrgica en las Catedrales: Gaudí y la Catedral de Mallorca; y el 8 de diciembre llegará el acto central del Any Gaudí en Mallorca, que contará con la participación de las autoridades de Balears y los responsables de los edificios de Cataluña, Cantabria y León donde intervino Gaudí.

Las actividades de dinamización programadas incluyen, entre otras, un pódcast, un recorrido sonoro por los antecedentes, obra e impacto de Gaudí en la Seu; una serie de vídeos, Gaudí me provoca, en el que personajes conocidos, como la futbolista Cata Coll, junto a otros anónimos reflexionarán sobre la huella de Gaudí en la Catedral; visitas teatralizadas con las que, mediante personajes y situaciones inspiradas en la época, los asistentes podrán conocer el contexto, las ideas y los criterios artísticos que marcaron la reforma dirigida por el arquitecto catalán, acercándose a su visión de una manera amena y rigurosa (días 23 y 24 de abril); o un cuento pensado para acercar a los niños la figura de Gaudí, obra de Flavia Gargiulo.