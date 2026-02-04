El problema de acceso a la vivienda, a ritmo de heavy metal mallorquín

Tras diez años en la sombra, el grupo mallorquín Whoremageddon regresa con el estreno del videoclip Up theWhores!, una producción audiovisual de alto nivel realizada por la productora cinematográfica Not forSale Films, rodada con estándares de cine en 4K y con el audio grabado en Diorama Sound, que utiliza el humor y la ironía para poner el foco en la precariedad y el problema del acceso a la vivienda.

El videoclip narra la historia de una banda que, tras una década instalada en una caravana y sobreviviendo de supuestas “rentas”, se ve obligada a enfrentarse de nuevo a la vida real cuando un casero abusivo decide subir el alquiler de forma repentina y amenaza con el desahucio. Forzados a buscarse la vida con oficios “normales”, el resultado es un desastre absoluto.

El vocalista de la banda es Jaume Vilanova, una cara muy conocida para el público balear, que en los últimos años fue ampliamente tratada por los medios tras hacerse viral a raíz de sus apariciones televisivas.

El punto de inflexión llega cuando, durante un Instagram Live, el cantante tira el móvil al suelo y graba sin querer un ensayo improvisado. El vídeo se viraliza y el público descubre que Whoremageddon ha vuelto a tocar. El relato culmina con un concierto con gran respuesta de público y un desenlace tan irónico como simbólico: incluso el casero acaba cediendo y perdona la deuda.

Cuando la fuerza del metal se cruza con la cultura popular mallorquina

Whoremageddon es una banda de heavy metal originaria de Mallorca que define con orgullo su estilo como “heavy Metal 100% made in Mallorca”. Su música combina la fuerza del metal tradicional en algunos temas en inglés con una temática inspirada en la cultura popular mallorquina en los temas cantados en el idioma local. El resultado es una fusión única entre el espíritu internacional del heavy metal clásico y la identidad mallorquina que otorga a la banda su carácter distintivo.

Formada en Marratxí en el año 2009, la banda está compuesta por Jaume Vilanova (voz), Alberto Ruiz (bajo), Pablo Pérez (guitarra), Tomeu Moyà (guitarra) y Juan Cardell (batería). Durante su primera etapa, Whoremageddon se consolidó como una de las propuestas más potentes y originales de la escena balear, conocida por su intensidad sobre el escenario y por una sólida base de seguidores. Tras varios años de éxito, la banda cerró esta primera era a finales de 2014 debido a los compromisos profesionales y proyectos paralelos de sus miembros, incluida una estancia en Estados Unidos. Sin embargo, la conexión y la energía dentro del grupo nunca se perdieron, y en 2025 decidieron reunirse más fuertes que nunca.

Noticias relacionadas

Su regreso tomó forma con el lanzamiento del sencillo Up the Whores!, grabado en los Diorama Sound Studios y acompañado por un videoclip producido por la productora Not for Sale Films. El título, concebido como un grito de guerra y un homenaje al legendario ‘Up the Irons’ de Iron Maiden, simboliza el espíritu de hermandad, fuerza y energía positiva del retorno de la banda. Whoremageddon regresaron a los escenarios el 30 de septiembre de 2025 en Es Gremi (Palma), compartiendo cartel con Tim ‘Ripper’ Owens (ex-Judas Priest). El concierto recibió una acogida entusiasta, confirmando el regreso triunfal y la forma excepcional de la banda.