Fallece el escritor Gabriel Tomàs, Premi Ciutat de Palma 1970 por 'Corbs afamegats'

El escritor de Andratx Gabriel Tomàs Alemany, ‘Talvio’, ha fallecido a los 86 años de edad. Premi Ciutat de Palma en 1970 por Corbs afamegats, fue corresponsal de su pueblo para Diario de Mallorca y su nombre está ligado a la generación de autores de los años 70 del siglo pasado que transformó la literatura de Baleares.

“A mí siempre me ha molestado que digan que soy periodista o escritor. Y me enfado, porque no soy ni una cosa ni la otra y no puedo identificarme con la imagen que se proyecta de mí. Que llamen escritores a quienes realmente lo son: Porcel, Janer Manila, Vicens…”, declaraba en una entrevista con Tomeu Canyelles en 2020. Con 30 años había ganado el Ciutat de Palma, pero no vio publicada su novela hasta tres años después. Escribió dos novelas y después desapareció del panorama literario, agotada su fuente de inspiración, tal como recordó Nova Editorial Moll con motivo de los 50 años de la publicación de Corbs afamegats.

La trayectoria literaria de Gabriel Tomàs es singular. Conocido también como Biel de sa Costa, abandonó la escuela a los once años y comenzó a trabajar como mozo y cajista en la Imprenta Calafell de su localidad. A los quince se incorporó al sector de la restauración y la hostelería, actividad que compaginó con su labor como corresponsal de Diario de Mallorca y Ràdio Popular. Su debut literario obtuvo el ya mencionado Premi Ciutat de Palma de novela, reconocimiento que le sorprendió, ya que él había comenzado esa novela, Corbs afamegats, como un ejercicio literario, observando todo lo que le rodeaba en el sector turístico. Un año después, el relato L’home dels platerets fue distinguido con el Premi de Narració Joan Ballester, en Campos. En 1972 quedó finalista del Premi Víctor Català con el volumen de cuentos Enmig de la vila y, en 1977, publicó su segunda y última novela, Clam del desgavell i l’enyorança, tras la cual desapareció definitivamente del ámbito literario, aunque él siguió escribiendo. Años después admitió que él no había dado ningún paso para volver a publicar, pero que tampoco hubo editores que se interesaran por una nueva obra suya.