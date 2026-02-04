Eva Lootz reflexiona sobre el poder del lenguaje y la memoria en el Casal Solleric

Lenguas de cal, lenguas de tela, lenguas peludas, la lengua de los pájaros, las 773 lenguas en peligro de extinción en América Latina... Todo ello forma parte de Ho tenc a la punta de la llengua, la exposición en la que Eva Lootz (Viena, 1940) aborda el lenguaje como elemento que nos une y como “un instrumento de poder”. La muestra se inaugura este jueves, 5 de febrero, a las 19 horas, en el Casal Solleric de Palma y se podrá visitar hasta el próximo mes de abril.

Piedad Solans, Eva Lootz, Javier Bonet y Fernando Gómez de la Cuesta. / GUILLEM BOSCH

La Premio Nacional de Artes Plásticas en 1994 ha asistido este miércoles a la presentación de su exposición en Palma, donde ha hablado de lo fundamental que es para ella la relación entre “lenguaje, cuerpo y memoria”, tanto la que se pierde como la que permanece en materias que han acompañado a la humanidad desde siempre. Una gran lengua de cal que reposa en el suelo da la bienvenida al visitante a la planta noble del Solleric. Ha elegido este material por su importancia en la cultura de Mallorca, donde la artista ha realizado diferentes proyectos. “Me gusta mucho que esa lengua de cal se resquebraje y alude al hecho de que una lengua es muy frágil. Y eso las mujeres lo sabemos muy bien, porque las feministas han luchado mucho en los últimos siglos para que su voz sea oída en el espacio público. Es decir, la mujer ha estado muda, ha sido callada durante miles de años y todavía existe ese dicho de cállate, que callada estás más guapa”, reflexiona. Es una pieza inédita, creada para esta exposición, al igual que la alfombra también de cal en la que se puede leer Que cada dolor diga su nombre y que cierra el recorrido expositivo.

La gran lengua de cal y otras obras de la exposición. / GUILLEM BOSCH

A esas lenguas confeccionadas con distintos materiales, Lootz ha aportado dos piezas sonoras. En una de ellas, se nombran todas las lenguas latinoamericanas en peligro de desaparición, y en otra, que creó para un proyecto en el Palacio de Cristal del Retiro, se oye el canto de los pájaros, “que atraviesa culturas”.

La arena es otro de los materiales con los que trabaja Lootz. / GUILLEM BOSCH

En estos tiempos en que lo digital se impone en todo, “en la mano se hace visible el cerebro”, sentencia Lootz mientras va mostrando las piezas que ha creado. Ella utiliza cuerdas, arena, telas, incluso la redecilla con la que se empaquetan las verduras para crear sus obras. “Lo que nadie ve, ella lo rescata, da valor a todo lo que puede ser un elemento de lenguaje” y es capaz de “mirar las cosas desde otros lugares”, destaca de ella Piedad Solans, comisaria junto a Fernando Gómez de la Cuesta, de este proyecto en Palma. Para el coordinador general de Cultura y Turismo, “su material es el conocimiento”, algo que la creadora demuestra mientras hace de guía por su exposición. El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha calificado como “innovadora” esta exposición, una propuesta que muestra la transformación de Palma en material cultural y que está en la línea de la candidatura para ser capital europea de la cultura. Bonet ha recordado que Lootz es “una artista pionera en crear un lenguaje propio”.

Una de las proyecciones que completan la muestra. / GUILLEM BOSCH

Lootz ha alabado la singularidad del Casal Solleric, que junto al Jan Assad Bacha de Damasco, “es el edificio más bello” donde ha expuesto. En una de las salas, grandes letras metálicas reproducen una frase de Paul Cézanne: “Si aún quieres ver algo, date prisa, todo está desapareciendo”. A esta afirmación, la artista añade: “Tenemos que hacer frente a unos cambios brutales y necesitamos aportar algo nuevo”.