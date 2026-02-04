El Conservatorio Superior de Música de Baleares celebra un Stage Sinfónico y otro de Big Band

El Conservatorio Superior de Música de Baleares celebrará esta semana el II Stage Sinfónico y el II Stage Big Band del curso 2025-2026, dos proyectos formativos que, por primera vez, permitirán la participación conjunta de alumnos de los conservatorios profesionales de Mallorca, Menorca e Ibiza.

El II Stage Big Band tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 20.00 horas, bajo la dirección de Néstor Giménez, con un programa integrado por obras de compositores de jazz contemporáneo como Jay Jennings, Esperanza Spalding o Richie Beirach, ha detallado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota.

Por su parte, el II Stage Sinfónico culminará con un concierto el sábado a las 20.00 horas, dirigido por el maestro Manel Valdivieso, con un repertorio que incluye composiciones de I. González Rosado, Antoni Ros-Marbà y Benjamin Britten.

Esta segunda edición del Stage Sinfónico supone un hito para el centro, ya que el alumnado del CSMIB compartirá escenario con estudiantes de los conservatorios profesionales de las tres islas, en una experiencia de cooperación educativa interinsular inédita hasta ahora en el ámbito de la formación musical superior en Baleares.

El proyecto cuenta además con la participación del compositor Antoni Ros-Marbà, cuya obra será interpretada bajo su supervisión pedagógica, y con el patrocinio de la Fundació Baleària, que ha becado los desplazamientos del alumnado de Menorca e Ibiza para garantizar la igualdad de oportunidades.

Los dos conciertos se celebrarán en el auditorio del centro y tendrán entrada gratuita con reserva previa.