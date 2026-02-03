De Juan Echanove a Dorian, La Mala y Wagner, la nueva programación del Teatre Principal de Palma

Dos grandes figuras de la escena interpretativa, Juan Echanove y Anabel Alonso, cantantes y grupos de la talla de La Mala Rodríguez y Dorian, un director teatral isleño que triunfa a nivel nacional, José Martret, la primera ópera que se escenificó de Wagner, El holandés errante, y hasta una treintena de espectáculos entre febrero y julio llenarán la nueva programación de la temporada 25/26 del Teatre Principal de Palma.

El patronato de la sala pública aprobó este martes por unanimidad las propuestas de su director, Miquel Martorell, que se caracterizan por «la calidad y la diversidad, donde todo el mundo tiene cabida», tal como destacó la consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Antònia Roca.

El responsable del Principal añadió que también han querido dar relevancia a las producciones propias y el talento local, así como al «compromiso social» a través de la ampliación de espectáculos adaptados a personas con algún tipo de diversidad funcional, 11 en total; un nuevo bono con el 25% de descuento para las actuaciones de danza; una función para que los jóvenes se acerquen a la ópera, que tendrá una fiesta posterior; y un nuevo servicio de autocares gratis para las escuelas de la Part Forana que acudan a los espectáculos.

Las entradas de los bonos (general, ópera, el citado de danza, extra y dúo) se ponen a la venta a partir de este miércoles y jueves en taquilla y la web para que los interesados tengan prioridad al elegir asiento. El resto de entradas estarán disponibles a partir del viernes, día 6.

Artes escénicas

La escena teatral comenzará el día 28 de febrero con la obra El nom volgut, del mallorquín Pau Coya; el 7 de marzo llegará Juan Echanove con Esencia, una reflexión sobre la fe y la manipulación; el siguiente sábado, día 14, se escenifica Mary, de Lara Díez Quintanilla; y los días 26, 27 y 28 se representará la obra L’enemic, de José Martret, basada en El enemigo del pueblo, de Ibsen, y producida por el Principal con destacados intérpretes isleños.

La siguiente es una coproducción con el Teatre Nacional de Catalunya, La corona d’espines, de Josep Maria de Sagarra, que subirá a escena el 4 de abril; le siguen la coproducción con Iguana Teatre Sa Varietat en sa Locura, el día 10; La mujer rota, con Anabel Alonso como protagonista del impactante monólogo basado en un texto de la filósofa Simone de Beauvoir, que se podrá ver en Palma el 18 y 19; Cumpleaños, de Luisa Carnés (25 de abril); Al caire de les campanes (el 18 de mayo); y Un bagul groc per a Nofre Tayler, que dirige la mallorquina Marga López y es una producción del Principal que rinde homenaje a Alexandre Ballester en el 15 aniversario de su muerte. Se representará el 28, 29 y 30 de mayo.

La comedia Bachata (27 y 28 de junio) y el drama Vània, de Chéjov, interpretado por Joel Joan el 3 de julio pondrán el broche a la temporada teatral.

Danza

Dos mallorquinas, Maya Triay y Mariona Jaume, estrenarán el 14 y 15 de febrero la programación de danza con el espectáculo Nus; el 6 de marzo los aficionados tendrán en escena «baile internacional de raíces mallorquinas», en palabras de Martorell sobre la compañía Mal Pelo, que interpretará en esta ocasión We. Nosaltres i el temps; el 17 de abril llegará Cantar de Gesta, una coproducción de la sala de Ciutat con el Centro Condeduque, de Madrid, y la compañía Mucha Muchacha, de la bailarina isleña Belén Martí Lluch; y por último el 9 de mayo se representa La Quijá, una gran producción del Mercat de les Flors de Barcelona que está triunfando en su gira europea.

Música

Los mencionados artistas La Mala Rodríguez y Dorian protagonizan el apartado musical. La primera actuará en el Teatre Principal con María Terremoto en el marco del Festival Paco de Lucía el 13 de marzo.

La banda barcelonesa lo hará el 12 de abril dentro del ciclo Mallorca Live Nigths, pero antes, el 17 de marzo, la música clásica entrará en escena con la soprano Montserrat Seró, cuyo concierto será la primera colaboración entre la prestigiosa Fundación Victoria de los Ángeles y el Principal.

La música con sello isleño también tendrá cabida a través de Huialfàs Ensemble (3 de mayo); Pitxorines, el 8 de mayo dentro del Cranc Illa de Mallorca Festival; el dueto L’arannà, con Turmarí, el día 16; el nuevo disco de Two little rooms, el tándem formado por Aina Zanoguera y Gori Matas (24 de mayo) y el concierto de fin de curso de los coros del Principal (30 de junio).

Aunque la 40 temporada de ópera será presentada en los próximos días, Martorell avanzó la puesta en escena de El holandés errante los días 18, 20 y 22 de febrero; La voix humaine, de Poulenc, el 24 y 25 de abril; y Rigoletto, de Verdi, los días 17, 19 y 21 de junio; sin olvidar en el apartado de música el tradicional concierto de Pascua el 1 de abril, con el Requiem de Donizetti.

Familias

Por último, en los espectáculos familiares de la programación se incluyen La maleta (21 de marzo); la aclamada Check-out, de Adrián Conde (2 de mayo); y Sigues tortuga, de Xip Xap Teatre (13 de junio); además del Festival de Teresetes, que se celebrará en mayo.