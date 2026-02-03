Rossy de Palma canta con Rodrigo Cuevas y protagoniza una exposición plástica y poética en Canarias

La siempre sorprendente y camaleónica Rossy de Palma colabora en el nuevo proyecto sonoro de Rodrigo Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023. Una cooperación que se dará a conocer este jueves y que llega en formato de viodeoclip. Además, la artista mallorquina protagoniza en Canarias, en el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), una muestra de creación plástica y poética nunca antes exhibida.

El videoclip de Cuevas y Rossy de Palma, Llagares, se podrá ver desde hoy jueves en plataformas digitales. A modo de promoción ambos han publicado en sus respectivas redes sociales un vídeo cargado de confesiones, prosa, sensualidad y mucho humor. «¿Un deseo?», le pregunta la actriz. A lo que Cuevas contesta: «La paz en el mundo». Y «¿una flor?». «El crisantemo», contesta él. «Uy, pero si el crisantemo es la flor de los muertos, solo está en los cementerios», replica ella. La contrarréplica, de inmediato: «En absoluto, Rosina, el crisantemo simboliza la eternidad».

El nuevo disco de Rodrigo Cuevas, quien actuó en Mallorca en 2023, con motivo del ciclo La lluna en vers, llevará por título Manual de belleza. La portada, obra del artista Ricardo Villoria, con el que el cantante ha colaborado en anteriores ocasiones, es una fotografía inquietante en la que Cuevas aparece en medio de un grupo de cinco personas. Todos están escayolados y él es el único al que se le ve la cara. El resto tienen también los ojos vendados y adoptan diversas posiciones.

Noticias relacionadas

Exposición inédita

Por otra parte, con la muestra Alcanzar la orilla, el CAAM exhibirá por primera vez el trabajo plástico, poético y a mitad de camino entre el teatro y la 'performance' que ha ido desarrollando "en la intimidad de su casa y en horas de hotel" la actriz, modelo y cantante Rossy de Palma, una exposición comisariada por Simon Njami, quien propuso al recién renovado director del CAAM, Orlando Britto, incorporarla a la programación de este año como ejemplo de creadores que proceden de otros ámbitos.